Los padres de una niña de 3 años que murió en septiembre en Comandante Nicanor Otamendi, fueron detenidos hoy, acusados de haberla asesinado a golpes.

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La investigación comenzó después de que los médicos detectaran hematomas y lesiones recientes en el cuerpo de la menor, y avanzó durante las últimas semanas con testimonios, relevamientos vecinales y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Los detenidos fueron identificados como Camila Belén Álvarez, de 24 años, y Cristian Nahuel Zapata, de 22. Ambos fueron localizados durante un allanamiento realizado a primera hora de este miércoles en una vivienda de la calle Entre Ríos, entre Chaco y Neuquén, en Otamendi.

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En el procedimiento, personal de la SubDDI de Miramar secuestró dos teléfonos celulares pertenecientes a los investigados.

Por otro lado, la muerte de la niña ocurrió durante la noche del 10 de septiembre. Cerca de las 23:20, su madre la llevó al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad, donde ingresó inconsciente y sin signos vitales. El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no logró revertir el cuadro y constató el fallecimiento.

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Durante la asistencia, la médica de guardia advirtió que la menor presentaba varios hematomas y golpes recientes en distintas partes del cuerpo. Esa circunstancia motivó la intervención policial y judicial, e inició una investigación para determinar las causas de la muerte y las circunstancias en las que se habían producido las lesiones.

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La Fiscalía Descentralizada de Miramar dispuso la intervención de Policía Científica tanto en el centro de salud como en la vivienda donde residía la niña, ubicada en la calle Entre Ríos.

Los peritos secuestraron la ropa que llevaba puesta la menor y un juego de sábanas con manchas similares a sangre. También se ordenó la realización de una autopsia y la recepción de declaraciones testimoniales a integrantes del entorno familiar.

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En un primer momento, la causa se inició como averiguación de causales de muerte. Sin embargo, con el avance de las medidas investigativas, las pesquisas comenzaron a reunir elementos que permitieron orientar las sospechas hacia los padres de la menor.

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Durante las últimas semanas, la policía realizó elevamientos vecinales, se analizaron registros de cámaras de seguridad públicas y privadas y se recibieron testimonios considerados relevantes. A partir de esas tareas, los investigadores lograron establecer la presunta autoría del hecho en cabeza de Álvarez y Zapata.

A partir de esas pruebas, el fiscal Rodolfo Moure ordenó los allanamientos y las detenciones, que se concretaron este miércoles a primera hora. Durante el registro de la vivienda, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares pertenecientes a los sospechosos.

Tras el procedimiento, la Fiscalía avaló las detenciones y dispuso que el hombre fuera alojado en la Unidad Penal 44 de Batán. En el caso de la mujer, que cursa un embarazo, se solicitó un cupo en una unidad penitenciaria destinada a mujeres en su condición, por lo que permanecía a la espera de su traslado.

Ambos deberán comparecer ante la Fiscalía en la primera audiencia prevista para mañana