El conflicto laboral en Apolo Fish sumó un nuevo capítulo en Mar del Plata. Los trabajadores despedidos volvieron a reclamar frente a las instalaciones de la empresa por las demoras en el pago de las indemnizaciones acordadas y denunciaron que, pese al compromiso asumido, los incumplimientos se repiten desde el inicio del convenio.

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El acuerdo se había alcanzado en diciembre de 2025 y establecía el pago del 50% de las indemnizaciones correspondientes, dividido en 15 cuotas. Sin embargo, los exempleados aseguran que los depósitos nunca se realizaron en las fechas previstas y que algunos compañeros ya acumulan hasta dos cuotas impagas.

“Arreglamos con esta gente en diciembre del año pasado, en 15 cuotas y el 50% de la indemnización. Cada uno con su correspondiente valor. Todos los meses, de ahí en más, fue un calvario. Pero en ningún mes nos pagaron en fecha. Siempre se atrasan y no nos pagan”, relató Soledad, una de las trabajadoras despedidas, en declaraciones a Qué digital.

Ante la falta de respuestas, los exempleados decidieron concentrarse en las inmediaciones de la planta ubicada en la zona de Vértiz y Pescadores. Según explicaron, intentaron comunicarse reiteradamente con los responsables de la firma mediante llamados y mensajes, pero no consiguieron establecer contacto. También señalaron que recurrieron a la vía judicial para reclamar el cumplimiento de los pagos.

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“Justamente ahora vinimos porque los llamamos y les mandamos mensajes y nunca nos atienden. Tengo compañeros que les deben hasta dos cuotas”, advirtió Soledad.

La situación se remonta a 2025, cuando alrededor de 30 trabajadores fueron despedidos y se inició una toma de las instalaciones en medio de un nuevo conflicto laboral. En aquel momento, la empresa había argumentado distintos motivos para justificar las desvinculaciones: unos 24 despidos fueron comunicados con causa y otros ocho por fuerza mayor, bajo el argumento de que no podía sostener la situación económica de la firma.

Los trabajadores rechazaron desde el comienzo esas explicaciones y cuestionaron los argumentos utilizados por la empresa. En particular, objetaron la invocación del DNU 340/2025 del gobierno de Javier Milei para justificar parte de los despidos, una normativa que posteriormente fue frenada por la Justicia.

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Durante los meses siguientes realizaron distintas medidas de protesta, incluso frente a los domicilios de los responsables de la firma, para exigir el pago de las indemnizaciones. En paralelo, denunciaron que las instalaciones comenzaron a ser utilizadas nuevamente para el procesamiento de pescado, esta vez con personal vinculado a una cooperativa.

De esta manera, pese al acuerdo alcanzado para cerrar las desvinculaciones, los exempleados de Apolo Fish aseguran que el conflicto continúa abierto y que todavía no tienen certezas sobre cuándo cobrarán la totalidad de las cuotas comprometidas.