La Municipalidad de General Pueyrredon informó que rige una alerta amarilla por fuertes vientos para este miércoles por la tarde en Mar del Plata, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan vientos de entre 30 y 45 kilómetros por hora, acompañados de ráfagas.

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Ante las condiciones meteorológicas previstas, las autoridades recomendaron evitar las actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad del viento y asegurar macetas y otros objetos sueltos que se encuentren en balcones, terrazas o espacios abiertos, para evitar que puedan caer o ser desplazados.

También pidieron no refugiarse debajo de árboles, postes de electricidad, marquesinas o carteles publicitarios que puedan ceder ante las ráfagas, y circular con precaución por rutas y caminos costeros, donde las condiciones podrían complicar el tránsito.

Por otra parte, desde el Municipio solicitaron respetar los horarios establecidos para sacar la basura, con el objetivo de evitar que los residuos sean arrastrados por el viento y generen inconvenientes en la vía pública.

En caso de emergencias, se recordó que los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.