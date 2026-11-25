El pronóstico del tiempo para este miércoles en Mar del Plata anticipa, según el Servicio Meteorológico Nacional, una jornada con cielo mayormente despejado, baja probabilidad de precipitaciones y presencia de viento durante gran parte del día, con una temperatura mínima estimada en 8 °C y una máxima que alcanzará los 21 °C.

Ads

Durante las horas diurnas predominará el sol con apenas un 1% de probabilidad de lluvias, aunque se registrarán vientos del sector noroeste rotando al sudoeste con velocidades de entre 32 y 48 km/h. La humedad relativa rondará el 53% y el índice UV alcanzará un nivel muy alto, 9 sobre 11, en una jornada en la que el sol saldrá a las 05:23 y se pondrá a las 19:51.

Hacia la noche, el cielo continuará mayormente despejado con un 5% de probabilidad de precipitaciones y un marcado descenso de la temperatura hasta los 8°, acompañado por un aumento de la humedad al 78%. El viento del sudoeste soplará inicialmente entre 24 y 40 km/h, disminuyendo gradualmente hacia la madrugada a registros de entre 8 y 16 km/h, bajo fase lunar gibosa menguante.

Puede interesarte

Ads

Ads