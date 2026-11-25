Se espera un miércoles soleado pero ventoso en Mar del Plata, con ráfagas del sudoeste
Según el pronóstico se espera una temperatura mínima estimada en 8 grados y una máxima que alcanzará los 21 grados.
El pronóstico del tiempo para este miércoles en Mar del Plata anticipa, según el Servicio Meteorológico Nacional, una jornada con cielo mayormente despejado, baja probabilidad de precipitaciones y presencia de viento durante gran parte del día, con una temperatura mínima estimada en 8 °C y una máxima que alcanzará los 21 °C.
Durante las horas diurnas predominará el sol con apenas un 1% de probabilidad de lluvias, aunque se registrarán vientos del sector noroeste rotando al sudoeste con velocidades de entre 32 y 48 km/h. La humedad relativa rondará el 53% y el índice UV alcanzará un nivel muy alto, 9 sobre 11, en una jornada en la que el sol saldrá a las 05:23 y se pondrá a las 19:51.
Hacia la noche, el cielo continuará mayormente despejado con un 5% de probabilidad de precipitaciones y un marcado descenso de la temperatura hasta los 8°, acompañado por un aumento de la humedad al 78%. El viento del sudoeste soplará inicialmente entre 24 y 40 km/h, disminuyendo gradualmente hacia la madrugada a registros de entre 8 y 16 km/h, bajo fase lunar gibosa menguante.