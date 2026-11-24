A partir de hoy y hasta el viernes estará abierta la preinscripción para participar del Campus de Surf y Deportes de playa que se llevará a cabo en la Playa Deportiva del EMDER en Varese. La iniciativa está dirigida a chicos de entre 6 y 13 años y se desarrollará durante enero y febrero. Debido a que la propuesta cuenta con cupos limitados, los interesados deberán completar previamente el formulario digital disponible en el sitio oficial https://bit.ly/surfcampus2027

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Las jornadas se llevarán a cabo los martes y jueves en el horario de 08:15 a 11:45, y estarán estructuradas en tres bloques diferenciados: surf, recreación y deportes de playa.

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Posteriormente, la inscripción definitiva se concretará de manera presencial el jueves 3 de diciembre, de 8 a 15 en el SUM del Instituto Arístides Hernández ubicado en la Pista de Atletismo Justo Román.

Para formalizar el trámite, será requisito indispensable haber completado el formulario web y presentar fotocopia del DNI junto con el certificado de aptitud física correspondiente.

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