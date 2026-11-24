Las ventas minoristas medidas en unidades físicas registraron una retracción del 3,8% en Mar del Plata durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, en comparación con el mismo período de 2025.

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Así lo determinó un sondeo elaborado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), que advirtió sobre la dificultad de convertir el flujo de visitantes en operaciones concretas dentro de los locales.

De acuerdo con el relevamiento realizado en los principales centros comerciales a cielo abierto como el Microcentro y la calle Güemes, casi ocho de cada diez comercios (79,6%) quedaron por debajo de lo proyectado: el 44,9% indicó que sus expectativas se cumplieron apenas de manera parcial y el 34,7% afirmó directamente que no se alcanzaron, frente a un 20,4% que dijo haber logrado los objetivos previstos.

Al evaluar la relación entre el movimiento turístico y el nivel de facturación, el 38,8% de los comerciantes consultados no observó variaciones, mientras que el 34,7% advirtió que hubo más gente circulando pero con el mismo volumen de ventas. En paralelo, el 61,3% del sector calificó la afluencia de visitantes como regular, el 22,4% como buena y el 16,3% como mala.

El presidente de la entidad empresaria, Blas Taladrid, señaló que el principal reto radica en dinamizar el consumo interno frente a un nuevo perfil de visitante: "Mar del Plata volvió a demostrar su capacidad para atraer visitantes, pero el desafío es transformar ese movimiento en consumo efectivo para el comercio local. La caída del 3,8% en unidades y el alto porcentaje de expectativas cumplidas sólo parcialmente muestran un turista más cuidadoso, con estadías breves y presupuestos ajustados".

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Tendencia nacional y el contraste con el feriado papal

El desempeño comercial de la ciudad se alineó con los indicadores nacionales difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). A nivel país viajaron 1.410.000 turistas —una baja interanual del 17,4%— con una estadía promedio de dos días y un gasto total que se contrajo un 30,3% en términos reales, condicionado tanto por la menor extensión del feriado respecto a 2025 (tres días contra cuatro) como por la cercanía con los días no laborables extraordinarios de comienzos de mes por la visita del papa León XIV.

Precisamente, desde la UCIP remarcaron el fuerte contraste entre este descanso y el fin de semana del 8 al 11 de noviembre, cuando la ciudad superó el 75% de ocupación impulsada por la agenda extraordinaria que combinó el Festival Internacional de Cine, la Media Maratón, los Juegos Nacionales Evita y el festival gastronómico MardelBurguer. Para los referentes del sector, ese antecedente confirma que articular el calendario con eventos culturales y deportivos resulta indispensable para prolongar la permanencia y sostener la actividad de las pymes locales.

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