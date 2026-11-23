El diputado provincial Gustavo Cuervo impulsa la creación de un mapa del delito para el territorio bonaerense, con el objetivo de contar con información organizada sobre los hechos de inseguridad y facilitar la identificación de las zonas más afectadas.

Ads

La propuesta busca fortalecer las herramientas disponibles para analizar la distribución geográfica de los episodios delictivos y contribuir a la planificación de políticas públicas. A través de este tipo de relevamientos, es posible reconocer sectores críticos, detectar modalidades recurrentes y establecer prioridades para la prevención.

El planteo vuelve a poner en discusión la necesidad de contar con datos actualizados que permitan comprender cómo se distribuye la criminalidad en los distintos municipios. La información territorial resulta especialmente relevante para evaluar las características de cada zona y orientar las intervenciones de los organismos responsables de la seguridad.

Un mapa de estas características también podría facilitar el seguimiento de la evolución de los hechos delictivos, aunque su eficacia dependerá de la calidad de los registros, su actualización y la capacidad de transformar los resultados en decisiones concretas.

En ese contexto, Mar del Plata cuenta con una experiencia similar que comenzó a desarrollarse por iniciativa de los propios vecinos. En agosto de este año se conoció que habitantes de siete barrios de la zona norte, comprendidos dentro de la jurisdicción de la Comisaría Séptima, habían creado un mapa digital para registrar los hechos de inseguridad.

Ads

La plataforma había sido habilitada aproximadamente 20 días antes de su difusión pública y permite que cualquier ciudadano ingrese a una página web para informar sobre un delito que haya sufrido o presenciado. El objetivo es construir un registro colectivo que permita visualizar dónde ocurren los episodios y cuáles son los sectores más afectados.

Para facilitar su utilización, los impulsores elaboraron un tutorial que explica cómo incorporar información. La intención es que los hechos no queden únicamente registrados en conversaciones entre vecinos, sino que puedan integrarse a una base de datos organizada.

El proyecto surgió a partir de un grupo de WhatsApp creado por autoridades de la Comisaría Séptima para solicitar asistencia urgente ante situaciones delictivas. Posteriormente, algunos participantes conformaron otro espacio destinado a debatir medidas de seguridad, organizar reclamos y buscar alternativas frente a los reiterados episodios denunciados.

Ads

Con el tiempo, aquella organización derivó en la creación del mapa digital, inicialmente orientado a siete barrios, pero con la intención de extenderse a todo el partido de General Pueyrredon.

Además, los vecinos plantearon que, una vez reunida una cantidad suficiente de información, elaborarían un informe para presentarlo ante el Defensor del Pueblo, Marcelo Pablo Lacedonia, con el propósito de solicitar su intervención ante las autoridades municipales y provinciales.

De esta manera, el sistema marplatense no fue pensado solamente como una herramienta informativa, sino también como un instrumento para respaldar los pedidos de mayor seguridad con datos concretos.

La principal diferencia entre ambas iniciativas radica en su origen y alcance. Mientras la propuesta de Cuervo busca abordar la problemática desde el ámbito legislativo bonaerense, en Mar del Plata fueron los propios ciudadanos quienes tomaron la iniciativa de registrar los delitos y organizar territorialmente la información.

El antecedente local demuestra que la utilización de herramientas digitales para identificar zonas afectadas por la inseguridad ya forma parte de las estrategias desarrolladas por la comunidad.

En definitiva, el desafío de ambas propuestas será conseguir que los registros se traduzcan en decisiones concretas, mayores medidas de prevención y respuestas efectivas para los vecinos. Porque más allá de identificar los puntos críticos, la verdadera utilidad de un mapa del delito estará determinada por las acciones que se adopten a partir de esa información.