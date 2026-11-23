Un hombre de 43 años murió tras recibir una puñalada en el torso durante un episodio ocurrido en la madrugada de este lunes en una vivienda del barrio Jorge Newbery. La Justicia investiga si el crimen se produjo durante un intento de robo y todavía intenta establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos.

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El episodio tuvo lugar en una casa de Bayley al 2500, donde también se encontraba el padre de la víctima, de 69 años. Según la primera versión aportada por el hombre, un intruso habría ingresado a la propiedad mientras ambos dormían y lo habría sorprendido dentro de la vivienda.

De acuerdo con ese relato, el hombre mayor forcejeó con el presunto asaltante y su hijo intervino para defenderlo. En medio del enfrentamiento, el agresor habría apuñalado al hombre de 43 años en el abdomen y escapado con un teléfono celular.

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Cuando llegó el personal del SAME, la víctima ya había fallecido. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Decimosegunda y Policía Científica, que realizaron las primeras pericias. La fiscal Constanza Mandagarán, titular de la UFI Nº 4, quedó a cargo de la investigación y dispuso la realización de la autopsia.

Sin embargo, la secuencia denunciada todavía presenta interrogantes. Los investigadores no pudieron establecer por dónde habría escapado el supuesto intruso y los vecinos consultados dijeron haber escuchado ruidos y gritos, pero no haber visto a nadie salir de la propiedad. Tampoco se encontraron, en las primeras diligencias, indicios que permitieran confirmar una fuga por los perímetros de la vivienda.

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La causa fue caratulada, en principio, como homicidio en ocasión de robo. La Fiscalía espera avanzar con la autopsia y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para determinar qué ocurrió y corroborar la versión inicial.

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