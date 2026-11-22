El clima y sus circunstancias se ha convertido en uno de los principales temas de conversación de la gente. Y no sólo de esas charlas obligadas en el ascensor o en la sala de espera del otorrino. Se mira el pronóstico en el celular obsesivamente antes de emprender cada jornada; los meteorólogos se han convertido en celebridades; el éxito de los fines de semana largos depende en ocasiones del pronóstico meteorológico. Como para entender de qué hablamos, el lunes pasado -hace menos de una semana- se lanzó Reparito, una aplicación que tiene como finalidad conocer en tiempo real la situación de habitabilidad de cada playa de Mar del Plata y la repercusión fue total: notas en los medios, cientos de consultas. “Primero la mostramos en nuestros ámbitos laborales y a todos les encantó y les pareció muy necesaria. Así que vimos que teníamos que armarle un Instagram para capitalizar un poco todo el movimiento que se estaba generando en redes” comentó en diálogo con El Marplatense uno de sus creadores, Ariel Perissinotti. Y ahí está el perfil, @reparito.ar, para aquellos ansiosos por saber a qué playa ir.

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Ariel es periodista y comunicador, y Luis Laureiro -cocreador de Reparito-, es diseñador web. Pero además son cuñados, y el origen de la app tiene precisamente un origen familiar: “Estuvimos esperando todo el invierno para ir a la playa y ni bien vimos un día lindo fuimos. Caímos en familia y había un poco de viento y ahí pensamos que tal vez si elegíamos otra playa teníamos más reparo. Ahí pensamos que estaría bueno tener una app para ver desde tu casa antes de salir cómo estaba el tema viento en cada playa y así elegir antes de salir qué playa conviene más”, comentó Perissinotti.

Ariel Perissinotti y Luis Laureiro son cuñados, y fanáticos de la playa.

En medio de la playa, y entre mate y mate, el periodista y el diseñador comenzaron a tirar ideas. Y si bien en primera instancia parecía algo alocado, progresivamente vieron que era posible; de hecho uno de los principales elementos para la aplicación es tener datos sobre la velocidad y dirección del viento, datos que están disponibles: “Solo había que ponerlos en diálogo con un objetivo. Como nos gusta mucho ir a la playa, nos dimos cuenta de que esta necesidad nuestra que estábamos tratando de atender era en realidad la necesidad de todos los que andan por Mar del Plata”.

Una de las virtudes de esta página es que la información es dinámica y se modificando en tiempo real. Según explicó Perissinotti los datos ingresan a través de interfaces de programación de aplicaciones que recaban toda esa información y permiten construir un programa que la procese. Estos datos surgen de servicios de georreferencia y datos de elevación y se contrastan con el pronóstico del viento de la app Open-Meteo. Otro detalle es que ofrece una previsión de dos días, aunque vale la aclaración: “Cuanto más te alejas del dato actual, más aumenta la probabilidad de error con el pronóstico”.

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Otra virtud de Reparito es que apuesta por la colaboración de los usuarios, por lo que se pueden ingresar valores de forma manual. “La app permite que con un botón cada usuario, cuando está en la playa, ingrese y confirme si efectivamente hay reparito o no. Puede ser que haya algún factor que no está en los datos de georreferencia que afecte al resultado y de esta manera el error se corrige, indicó el cocreador.

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-Cómo plantean el desarrollo de la app teniendo cuenta que la gente está cada vez más pendiente del pronóstico y suele enojarse cuando le pifian.

Hay algo a tener en cuenta: la gente se enoja con el pronóstico cuando intenta determinar si va a haber precipitaciones, que es algo que involucra muchos factores y es bastante difícil de precisar con exactitud. El pronóstico no suele errarle tanto a la dirección y velocidad del viento. En cuanto al desarrollo a futuro, la idea es ir afinando la precisión de la app lo más que podamos e incorporar algunas playas que quedaron afuera, sobre todo en la zona norte de la ciudad.

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