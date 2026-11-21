La Playa Deportiva del EMDER inauguró una nueva temporada en Playa Varese, con una jornada que reunió a más de 700 personas entre participantes, familiares y acompañantes. El encuentro estuvo marcado por distintas actividades al aire libre y anticipó la programación que se desarrollará durante el verano en Mar del Plata.

Ads

La apertura también sirvió como escenario para el cierre anual de las actividades deportivas municipales de 2026, que incluyeron gimnasia y newcom para adultos, además de beach handball, vóley y surf para niños y adolescentes. Estas disciplinas se desarrollaron durante el año en centros deportivos barriales y polideportivos municipales.

Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de exhibiciones de boxeo, ajedrez y futvóley, en una propuesta que combinó deporte, recreación y participación comunitaria.

De cara a la temporada estival, el organismo municipal confirmó que las actividades comenzarán en diciembre, mientras que desde enero se incorporará una programación sistemática con diferentes alternativas deportivas y recreativas.

Una parte importante de las propuestas será de acceso libre y gratuito, aunque determinadas disciplinas requerirán inscripción previa. Los interesados deberán consultar las publicaciones de las redes sociales de Deportes Mar del Plata (@deportesmgp), donde se informarán las modalidades de participación.

Ads

Además, el espacio será sede de torneos y campeonatos oficiales, que podrán ser disfrutados por el público sin costo.

Con esta iniciativa, la Playa Deportiva busca consolidarse como uno de los puntos de encuentro para la actividad física durante el verano, promoviendo el aprovechamiento de los espacios públicos y el acceso al deporte para vecinos y turistas.

La programación completa y las novedades de la temporada pueden consultarse en www.mardelplata.gob.ar/deportes/playadeportiva.

Ads

Puede interesarte