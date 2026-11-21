Una mujer de 56 años resultó herida anoche tras ser embestida por un automóvil mientras circulaba en bicicleta en la intersección de 20 de Septiembre y San Martín. La víctima recibió asistencia del personal del SAME y fue trasladada a una clínica de salud.

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Según se informó, la mujer se encontraba lúcida y consciente al momento de ser asistida. Por su parte, al conductor de un Suzuki Fun se le realizó un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

En el marco del procedimiento, personal de Tránsito Municipal secuestró el vehículo por falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y retuvo la licencia de conducir del automovilista.

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En el hecho intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº11.

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