Un proyecto de ordenanza para simplificar los requisitos edilicios que deben cumplir distintos establecimientos comerciales ingresó al Concejo Deliberante. La iniciativa, presentada por el concejal del bloque PRO Marcelo Cardoso, propone modificar el Reglamento General de Construcciones con el objetivo de facilitar la apertura y ampliación de comercios y emprendimientos en Mar del Plata.

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La propuesta apunta a reducir exigencias consideradas desproporcionadas, adecuando las obligaciones a la superficie y al tipo de actividad de cada establecimiento. Según sus fundamentos, los cambios permitirían evitar costos adicionales y demoras innecesarias sin comprometer las condiciones de seguridad, higiene y accesibilidad.

En los argumentos del proyecto, Cardoso sostuvo que “Mar del Plata necesita reglas que acompañen a quienes quieren invertir, emprender y generar trabajo. No tiene sentido seguir imponiendo exigencias edilicias que muchas veces no guardan relación con la actividad que se desarrolla. Tenemos que modernizar la normativa, eliminar obstáculos innecesarios y mantener siempre las condiciones de seguridad e higiene”.

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Uno de los principales ejes de la reforma está relacionado con los establecimientos gastronómicos y las cafeterías. El proyecto incorpora nuevas modalidades de cocina, como los espacios abiertos e integrados al salón de atención y los sectores destinados a la terminación de alimentos.

También contempla el funcionamiento de cafeterías y locales al paso que utilizan hornos eléctricos para finalizar productos de panadería o pastelería elaborados previamente. En esos casos, propone evitar la exigencia de una infraestructura de cocina tradicional cuando no resulte necesaria por las características de la actividad.

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Otro apartado aborda los sanitarios y vestuarios. La iniciativa busca habilitar esquemas modernos, como baños unisex y mixtos, siempre que se garanticen condiciones de privacidad, higiene y accesibilidad. Además, plantea adecuar las exigencias de vestuarios y guardarropas para el personal gastronómico según las características de cada establecimiento.

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En cuanto a los comercios de servicios, el proyecto propone ampliar de 25 a 50 metros cuadrados la superficie máxima de las peluquerías y rubros afines que pueden quedar exceptuados de la obligación de contar con baños exclusivos para el público. Asimismo, para los establecimientos de pequeñas dimensiones dedicados a actividades como yoga, pilates y disciplinas similares, plantea evitar la exigencia de duchas o instalaciones sanitarias adicionales.

Según se detalla en el expediente, la propuesta toma como referencia criterios incluidos en otras normativas urbanas, entre ellas el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de adaptarlos a las características y necesidades de General Pueyrredon.

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Al defender la iniciativa, Cardoso expresó: “Queremos una ciudad que facilite las inversiones y no que las complique. Cada requisito innecesario representa un costo más para un comerciante o un emprendedor. El Estado tiene que garantizar controles y seguridad, pero también generar condiciones para que la actividad privada pueda crecer”.

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Por último, el concejal agregó que “simplificar no significa desregular ni resignar controles. Significa establecer reglas claras, razonables y acordes a la realidad de cada actividad. Si queremos más comercios, más inversiones y más empleo, también tenemos que actualizar nuestras ordenanzas”.