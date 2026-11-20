Los fuertes olores provenientes de las plantas procesadoras de harina de pescado volvieron a generar debate en Mar del Plata. Durante una reunión de la comisión de Ambiente del Concejo Deliberante, el concejal del Frente Renovador, Juan Manuel Cheppi, propuso trasladar las harineras al Parque Industrial para reducir las molestias que afectan a distintos sectores de la ciudad.

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La discusión surgió a partir de una presentación realizada por vecinos, quienes solicitaron medidas para disminuir los olores que se generan durante el procesamiento de pescado, especialmente en la zona del Puerto y sus alrededores.

Durante el encuentro, Cheppi sostuvo que Mar del Plata no debe acostumbrarse a convivir con esta problemática y recordó que ya había trabajado sobre el tema durante su etapa como diputado provincial.

Como alternativa, planteó avanzar en la reubicación de las instalaciones y gestionar los recursos necesarios para concretar el traslado. “El lugar ideal es el Parque Industrial”, afirmó el edil, quien también destacó la importancia de trabajar de manera conjunta para encontrar una solución.

Otro de los puntos señalados fue la reiteración de los episodios durante los fines de semana y feriados, por lo que el concejal consideró necesario revisar los controles que se realizan en esos períodos.

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La situación también genera preocupación entre los comerciantes gastronómicos del Puerto, quienes advierten que cuando los olores se intensifican, algunos clientes evitan sentarse en las mesas al aire libre, lo que perjudica la actividad comercial.

Del debate también participaron Vanesa Benavidez, de La Libertad Avanza, y Julián Bussetti y Marcelo Cardoso, del PRO, quienes realizaron aportes y coincidieron en la preocupación por las consecuencias que generan los olores en la ciudad.

De esta manera, la posibilidad de trasladar las harineras al Parque Industrial quedó planteada como una alternativa para abordar un problema que lleva años generando reclamos, aunque su concreción dependerá de la búsqueda de financiamiento y de futuros acuerdos entre los sectores involucrados.

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