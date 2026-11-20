La Municipalidad de General Pueyrredon realizará una nueva reunión del programa Familias que Abrazan, una iniciativa que busca sumar hogares dispuestos a recibir temporalmente a niños y adolescentes que, por disposición judicial, debieron ser separados de sus familias para proteger sus derechos.

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El encuentro será este martes a las 18 en Catamarca 2921 y estará destinado a personas que ya se inscribieron, pero que todavía no participaron de las reuniones presenciales. Durante la jornada podrán despejar dudas, compartir experiencias y avanzar en el proceso de evaluación y acompañamiento.

El programa, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social, tiene como objetivo ofrecer un entorno familiar seguro y afectivo a chicos que atraviesan una medida de protección, evitando que deban permanecer en instituciones mientras se resuelve su situación.

El acogimiento puede extenderse hasta 180 días y no implica una adopción, sino un acompañamiento temporal durante el período en que los niños y adolescentes no pueden regresar a su hogar de origen.

Para participar es necesario ser mayor de 18 años, no tener antecedentes penales ni figurar en el registro de deudores alimentarios. No existen restricciones respecto de la conformación familiar, por lo que pueden postularse personas solas, parejas o familias de diferentes características.

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Quienes estén interesados en sumarse pueden completar la inscripción y consultar los requisitos en www.mardelplata.gob.ar/familiasabrazan. También pueden solicitar una entrevista personal por WhatsApp al 223 5772005 o acercarse de lunes a viernes, de 9 a 13, a Independencia 2190, segundo subsuelo del edificio del Colegio de Escribanos.

Desde el Municipio destacaron la importancia de sumar nuevas familias para garantizar que más niños y adolescentes puedan atravesar situaciones difíciles en un ambiente de cuidado, contención y acompañamiento.

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