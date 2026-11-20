Mar del Plata se prepara para un viernes 20 de noviembre con tiempo inestable y probabilidad de tormentas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera una temperatura mínima cercana a los 12°C y una máxima de 20°C, en una jornada que comenzará con condiciones relativamente tranquilas, pero que podría complicarse durante la segunda mitad del día.

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Durante la mañana se prevé nubosidad variable, con algunos momentos de sol y bajas probabilidades de precipitaciones. Sin embargo, a partir del mediodía comenzará a aumentar la inestabilidad, con la posibilidad de chaparrones y tormentas durante la tarde.

El dato más importante es que rige una alerta amarilla por tormentas para Mar del Plata, ante la posibilidad de fenómenos fuertes o localmente severos. Según el SMN, podrían registrarse precipitaciones abundantes en períodos cortos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes.

En cuanto a las lluvias, el organismo anticipa acumulados de entre 30 y 70 milímetros en las zonas alcanzadas por la advertencia, valores que podrían superarse de manera puntual.

Hacia la noche se espera una disminución de la inestabilidad, con menor probabilidad de precipitaciones y una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

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Ante este panorama, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico oficial.

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