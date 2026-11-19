El Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata participó de una movilización en defensa del sistema nuclear argentino, realizada en el acceso a las centrales Atucha I y II, en la localidad bonaerense de Zárate. Más de diez integrantes de la organización viajaron desde la ciudad para acompañar el reclamo.

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La jornada fue organizada por la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA) y el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, con la participación de representantes de las dos CTA y otras organizaciones gremiales, entre ellas el Sindicato AMS.

La protesta tuvo como principal objetivo manifestar el rechazo a los intentos de privatización de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, en Córdoba. Desde las organizaciones sindicales advirtieron sobre la importancia de preservar estas instalaciones bajo control estatal, al considerar que representan un recurso estratégico para el desarrollo del país.

En ese sentido, desde Luz y Fuerza Mar del Plata remarcaron que la infraestructura nuclear argentina es el resultado de décadas de inversión pública, investigación científica y formación de trabajadores especializados.

Asimismo, el sindicato expresó su preocupación por el futuro de otros proyectos vinculados al desarrollo energético nacional y sostuvo que la participación conjunta de distintas organizaciones gremiales resulta fundamental para defender el patrimonio público.

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"Sin soberanía energética no hay desarrollo nacional posible", afirmaron desde la entidad marplatense, al ratificar su postura contra la privatización del sector nuclear y su compromiso de continuar acompañando las movilizaciones.

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