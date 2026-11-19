De cara a las elecciones para renovar el Comité de los Italianos en el Exterior (COM.IT.ES), Marcelo Carrara, referente de la colectividad local y primer candidato de la lista del Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior (MAIE) en la circunscripción consular de Mar del Plata, destacó la importancia de la participación ciudadana y presentó los principales ejes de trabajo de su espacio.

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En diálogo con este medio, Carrara explicó que los COM.IT.ES son organismos creados por una ley italiana en la década de 1980 para representar a las comunidades residentes fuera de Italia. Estos espacios se renuevan cada cinco años en las distintas jurisdicciones donde funcionan los consulados.

“En palabras simples: es el puente directo entre la colectividad local y el Consulado en el territorio, que representa al Estado Italiano”, definió. Respecto de la importancia de participar en los comicios, sostuvo que el voto constituye un derecho fundamental para visibilizar a la diáspora italiana.

“Participar con el voto es la forma de decirle a Italia: 'Acá estamos, decimos presentes, y queremos consolidar nuestra red en todo el mundo'. Además, es clave elegir a los representantes que van a ser tu nexo con el Consulado cuando tengas alguna situación o problema en particular que resolver”, afirmó.

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Los ciudadanos italianos que completaron su inscripción en el padrón electoral hasta el 4 de noviembre reciben el sobre con la boleta por correo, en el domicilio declarado durante el trámite. Sin embargo, quienes todavía no hayan recibido la documentación podrán acercarse personalmente al Consulado de Italia en Mar del Plata (Falucho y Olavarría), con el DNI argentino vigente para gestionar un duplicado y emitir su sufragio.

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El cronograma establecido para el retiro presencial contempla las siguientes fechas y horarios: del lunes 23 al viernes 27 de noviembre, de 09:00 a 15:00; sábado 28 y domingo 29 de 10:00 a 13:00; y del lunes 30 al 4 de diciembre, nuevamente de 9:00 a 15:00.

Desde el movimiento recordaron que el plazo límite para devolver el voto será el viernes 4 de diciembre. Ese día se realizará el cierre definitivo del buzón consular a las 16:00. También recomendaron seguir atentamente las instrucciones incluidas en el sobre electoral para evitar errores que puedan provocar la anulación del sufragio durante el escrutinio.

Al referirse a la lista que encabeza en la circunscripción marplatense, Carrara detalló que el MAIE, espacio que compite en más de 50 puntos del mundo, conformó un equipo integrado por ocho representantes de Mar del Plata y otros ocho referentes de distintas localidades de la región.

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La representación regional incluye a Tandil, Balcarce, Miramar, Necochea, Lobería, General Madariaga, Mar de Ajó y el corredor Pinamar-Villa Gesell.

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Entre las principales propuestas para la próxima gestión, el candidato mencionó el fortalecimiento del acompañamiento en trámites y servicios consulares, la promoción de oportunidades académicas y laborales en Italia para las nuevas generaciones y el impulso del denominado “turismo de las raíces”.

También planteó la necesidad de reforzar la enseñanza de la lengua, la difusión de la cultura y la instrucción cívica italiana.

Por último, Carrara indicó que quienes tengan dudas o necesiten información sobre el procedimiento electoral pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram @maiemardelplata o por WhatsApp al 2236330000.