En los próximos días culminará la instalación de 5.000 luminarias LED en 13 barrios de General Pueyrredon: Don Bosco, San Juan, Villa Primera, Cerrito y San Salvador, Termas Huinco, Estación Norte, Plaza Peralta Ramos, Colinas de Peralta Ramos, Punta Mogotes, Los Pinares, Nueva Pompeya, Centro y La Perla.

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En simultáneo, esta semana comenzaron los trabajos en Bosque Alegre, con un recambio de 225 luminarias por tecnología LED.

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Estas instalaciones se suman a las más de 28.400 luminarias LED que ya fueron colocadas en distintos puntos del Partido de General Pueyrredon. En total, representan aproximadamente el 35% del parque de alumbrado público y forman parte del avance hacia la renovación integral del sistema.

La tecnología LED permite mejorar la calidad de iluminación de calles y espacios públicos, y a su vez, favorece la visibilidad de peatones y conductores. Además, contribuye a reducir el consumo energético y los costos de mantenimiento respecto de los sistemas tradicionales.

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