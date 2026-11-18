Con un acto oficial y el tradicional corte de cinta, quedó inaugurada hoy la novena edición del Encuentro Internacional de la Industria Naval (EINAVAL 2026), en el NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata. Organizado por la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN), el evento se extenderá hasta el viernes, con entrada libre y gratuita, y reunirá a referentes de los sectores naval, marítimo y portuario.

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La ceremonia se realizó en el ingreso al Salón Columnas del Boulevard y contó con la participación del presidente y la secretaria general de ABIN, Marcelo Domínguez y Sandra Cipolla; el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro; y el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez.

También estuvieron presentes el jefe de la Prefectura Naval Argentina Delegación Mar del Plata, prefecto mayor José Cristian Abel Vigano; el director de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la fuerza, prefecto general Néstor Alberto Kiferling; el comandante del Área Naval Atlántica, contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn; el titular de ADIMRA, Elio Del Re; y el presidente de la UIPBA, Alejandro Gentile.

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La muestra cuenta con más de 80 stands distribuidos en los salones Las Américas y Columnas del Boulevard. Luego de recorrer las instalaciones, las autoridades participaron del acto formal de apertura.

En ese marco, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, y el titular de la Comisión de Industria, Comercio, Pesca, Innovación y Trabajo, Juan Manuel Cheppi, entregaron la declaración de interés legislativo. El reconocimiento se sumó a las distinciones otorgadas por el Ejecutivo municipal, el EMTURyC y la empresa Wiresa, representada por Emilio Costoso.

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Durante los discursos inaugurales, la secretaria general de ABIN, Sandra Cipolla, destacó el papel estratégico de la industria naval para el desarrollo nacional, incluso frente a las dificultades económicas y los desafíos de la coyuntura. “Tenemos una responsabilidad enorme en las palabras, en lo que decimos y cómo actuamos. Hay que pararnos sobre los hombros de la coyuntura y mirar el presente, pero saber que lo que tenemos que hacer es conformar futuro”, expresó.

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Por su parte, Marcos Gutiérrez resaltó la importancia de EINAVAL para el Puerto de Mar del Plata y su capacidad para generar espacios de articulación entre representantes de la ciudad, la provincia y el país.

A su turno, el presidente de ABIN, Marcelo Domínguez, señaló que uno de los principales objetivos de la exposición es “consolidar el trabajo y mostrar la potencialidad y las capacidades que tenemos los industriales”, además de impulsar oportunidades vinculadas con las nuevas implementaciones tecnológicas.

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El intendente Guillermo Montenegro también destacó el trabajo conjunto entre el sector público y el privado y valoró el movimiento que genera la exposición. “Lo que más llama la atención cuando venís a EINAVAL es que no para. Ves procesos, productos, industria y proyectos maravillosos. Acá se encuentra esa energía de trabajar en conjunto más allá de los problemas coyunturales”, manifestó.

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Bajo la consigna El mar y la industria nos conectan, esta novena edición cuenta con una importante participación internacional. Entre los invitados se encuentra el embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre, además de delegaciones, astilleros y cámaras empresariales de China, Noruega, Islandia, Perú, Colombia, Brasil, España y Alemania.

La programación continuará hasta el viernes 20 con paneles y actividades vinculados con la innovación, la energía, la competitividad pesquera, la infraestructura portuaria y la defensa. El acto de clausura está previsto para ese día a las 12:00, donde finalizará una nueva edición del encuentro que reúne a los principales actores de la industria naval y marítima.