Efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) aprehendieron a tres personas -dos hombres y una mujer- que se desempeñaban como cuidacoches en la zona del Puerto de Mar del Plata, luego de protagonizar distintos episodios de disturbios, agresiones verbales y amenazas contra personal de la Autoridad Marítima Nacional. Los procedimientos se realizaron durante la tarde y la noche en diferentes sectores de la jurisdicción portuaria.

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El primero de los operativos tuvo lugar durante la tarde, cuando una patrulla que recorría las inmediaciones de un complejo comercial, gastronómico y cultural del puerto observó a un hombre y una mujer que discutían entre sí mientras realizaban tareas de cuidacoches, alterando el orden en la vía pública.

Al intervenir, los efectivos les informaron que esa actividad no estaba permitida y les solicitaron que se retiraran del lugar. Sin embargo, ambos reaccionaron con insultos y amenazas hacia el personal de Prefectura, por lo que fueron aprehendidos.

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Los involucrados, de 39 y 28 años, quedaron a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de María Sánchez. La funcionaria judicial caratuló las actuaciones como “contravención por disturbios en la vía pública” y dispuso el traslado de ambos a la Comisaría Tercera de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para continuar con las diligencias correspondientes.

Horas más tarde, se registró un segundo episodio en la intersección de avenida de los Trabajadores y Gaboto. Allí, un hombre realizaba tareas de cuidacoches e increpaba a los automovilistas que estacionaban en el sector.

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Cuando los agentes de Prefectura llegaron al lugar e intentaron identificarlo, el individuo respondió con insultos, por lo que procedieron a reducirlo. Durante una requisa preventiva, encontraron entre sus pertenencias una varilla de hierro de aproximadamente 30 centímetros de largo con punta.

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El hombre, de 35 años, también quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia. Desde allí ordenaron iniciar actuaciones por contravención por disturbios en la vía pública y tenencia de arma blanca y dispusieron su traslado a la Comisaría Tercera.

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