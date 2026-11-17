Los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, dos establecimientos históricamente vinculados a las Fuerzas Armadas en Mar del Plata, atraviesan un escenario de incertidumbre. La Armada retomará la administración de los edificios por disposición del Ministerio de Defensa, pero la medida no contempla la continuidad de los trabajadores que hasta ahora prestaban servicios en ambos establecimientos.

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El cambio forma parte de una reorganización de la cobertura social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Hace aproximadamente diez años, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) había incorporado a su estructura los hoteles y al personal de las distintas fuerzas.

Tras la división del organismo y la creación de nuevas entidades, la prestación hotelera dejó de estar contemplada entre los servicios de la nueva obra social que reúne a la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea.

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En ese marco, la disposición es que los edificios regresen a las fuerzas de las que originalmente dependían. En Mar del Plata, el Hotel Cóndor y el Metropol quedarían bajo la órbita del Ejército, mientras que el Antártida y el Tierra del Fuego volverían a la Armada.

El problema es que la recuperación de los inmuebles no incluye al personal. Sin trabajadores, los hoteles no podrían continuar con su funcionamiento y el próximo 30 de noviembre aparece como la fecha límite para más de un centenar de familias que dependen de esa actividad.

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La decisión abre así un interrogante sobre el destino de los establecimientos y, sobre todo, de sus trabajadores. Mientras avanza el traspaso de los edificios, no está prevista la continuidad laboral de quienes sostuvieron el funcionamiento de los hoteles bajo la estructura del IOSFA.

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