Mar del Plata tendrá un martes 17 de noviembre marcado por la inestabilidad, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima será de 14 grados, mientras que la máxima alcanzará los 23 grados, en una jornada que combinará períodos de cielo cubierto con posibles lluvias.

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Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se espera abundante nubosidad y probabilidad de chaparrones, por lo que las condiciones podrían complicar las actividades al aire libre. Hacia la tarde, el tiempo continuará variable, aunque podrían registrarse algunas mejoras temporarias.

En cuanto al viento, se prevén velocidades moderadas de entre 15 y 30 kilómetros por hora, con cambios de dirección a lo largo de la jornada y predominio del sector sudoeste en algunos períodos.

Por su parte, la humedad será elevada y podría ubicarse cerca del 90% durante las primeras horas del día, lo que favorecerá la sensación de ambiente húmedo y la persistencia de nubosidad.

Hacia la noche, las condiciones tenderían a mejorar gradualmente, aunque el cielo podría mantenerse parcialmente nublado.

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De esta manera, el martes se presenta con temperaturas templadas, pero con el paraguas como un elemento necesario, especialmente para quienes tengan previsto circular por la ciudad durante las primeras horas o realizar actividades al aire libre.

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