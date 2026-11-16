Según relató su esposo, Claudio, la mujer salió de su casa alrededor de las 11 de la mañana, luego de aceptar una propuesta para limpiar un departamento de dos ambientes. El ofrecimiento había sido realizado por una joven a la que conocían poco, en un contexto de dificultades económicas y falta de empleo estable.

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Al notar que Erika no regresaba, su marido comenzó a buscarla y contactó a la persona que le había ofrecido el trabajo. “Me dijo que ella se fue con un hombre que vendía droga”, contó sobre la respuesta que recibió.

La preocupación aumentó cuando un vecino le advirtió sobre la posibilidad de que la mujer hubiera sido secuestrada por una organización narco que operaría en la zona de Los Acantilados. “Me dijo que este hombre entrega pibas a narcos de Acantilados. Apenas me enteré, fui a la comisaría y lo agregué a la denuncia”, explicó Claudio.

Por el momento, la hipótesis de un posible secuestro surge de los testimonios recibidos por la familia y no está confirmada. Los allegados buscan reconstruir los últimos movimientos de Erika para establecer qué ocurrió.

Al momento de desaparecer, la mujer vestía una calza rosa con bordó y una campera larga rosa tipo rompeviento. Además, tiene un tatuaje de una mariposa en la mano derecha.

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Ante la falta de novedades, familiares y amigos convocaron para este lunes a las 14 una movilización en la Plaza René Favaloro, del barrio Costa Azul, para reclamar por su aparición.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse al 911 o al teléfono 223 304-6646.