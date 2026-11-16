Saturnino sigue recorriendo la costa marplatense: dejó su playa de origen y ahora descansa en Constitución
A un mes de su nacimiento, el pequeño elefante marino se mudó de sector y encontró reparo junto a un puesto de guardavidas.
El cachorro de elefante marino conocido popularmente como Saturnino continúa ganando autonomía en las playas de Mar del Plata. Tras haber permanecido durante varias semanas en el sector donde vino al mundo, el ejemplar volvió a desplazarse por el frente costero y eligió un nuevo punto de descanso: ahora se encuentra al reparo de un puesto de guardavidas en Playa Constitución.
El traslado se produce a poco más de una semana de haberse separado definitivamente de su madre, Perla, quien lo amamantó durante 24 días antes de regresar al mar abierto. A partir de ese momento, el animal inició una etapa decisiva de maduración en la que alterna períodos de reposo sobre la arena con sus primeras incursiones en el océano para aprender a desenvolverse por cuenta propia.
La presencia de Saturnino en este nuevo sector volvió a despertar un fuerte interés entre vecinos y turistas que caminaban por la costa durante el fin de semana, llegando a formarse verdaderas filas de curiosos en torno al animal. Ante la gran afluencia de público, personal de Fauna y de Defensa Civil debió intervenir para reforzar el perímetro de seguridad, evitar el acercamiento excesivo de la gente y garantizar que el cachorro no sufriera estrés ni molestias.
Cómo sobrevive sin su madre y qué cuidados requiere
A pesar de que ya no recibe alimento materno, el pequeño elefante marino cuenta con una importante reserva energética. Durante las tres semanas de lactancia acumuló una gruesa capa de grasa gracias al alto valor nutricional de la leche de su madre, lo que le permitió ganar el peso necesario para sostenerse mientras desarrolla sus habilidades de caza en profundidad para capturar peces y calamares.
Desde el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) y Defensa Civil advirtieron que estos movimientos a lo largo de la costa son completamente habituales durante el proceso de destete, por lo que Saturnino podría seguir cambiando de playa antes de emprender su viaje definitivo hacia el océano.
Por este motivo, las autoridades reiteraron una serie de pautas obligatorias para quienes se crucen con el ejemplar en la arena:
- Mantener distancia: Respetar un margen de seguridad de entre 20 y 30 metros alrededor del animal.
- No interactuar: Evitar acercarse para tocarlo, sacarle fotografías a corta distancia o intentar guiarlo hacia el agua.
- Sin mascotas ni ruidos: No llevar perros a las inmediaciones del cerco y evitar ruidos molestos que puedan alterarlo.
- No alimentarlo: Dejar que complete su ciclo natural de adaptación sin intervención humana.