El Concejo Deliberante de General Pueyrredon distinguió al histórico camarógrafo y reportero gráfico Andrés “Cacho” Salvia en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional y a su aporte a la construcción y preservación de la memoria audiovisual de Mar del Plata.

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Visiblemente emocionado, Salvia agradeció la distinción y sostuvo que el reconocimiento representó “un mimo al alma”, al tiempo que expresó su gratitud hacia quienes lo acompañaron durante la ceremonia.

A lo largo de su carrera, desarrollada principalmente en Canal 8 y Canal 10, Salvia registró algunos de los acontecimientos más importantes de la vida política, social, cultural y deportiva de Mar del Plata. Entre ellos figuran la visita de Pelé al Estadio General San Martín en 1967, el Festival Internacional de Cine de 1968 y la llegada de María Estela Martínez de Perón en 1973, entre muchos otros hechos que forman parte de la historia local.

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Además de este reconocimiento, su trabajo ya había sido distinguido en 2022 con el premio Comunicar MdP por su aporte a la conservación de archivos fotográficos y documentales.

La distinción fue otorgada mediante la Resolución Nº 5404/26, impulsada por la concejal Gabriela Azcoitía, durante un acto realizado en el recinto deliberativo que contó con la presencia de familiares, amigos, colegas y representantes de distintos medios de comunicación de la ciudad.

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Durante la ceremonia, Azcoitía destacó tanto la trayectoria profesional como la calidad humana del homenajeado y lo definió como un pionero de la televisión marplatense. En tanto, la concejal Melisa Centurión remarcó la importancia de reconocer a quienes contribuyeron a construir la historia de los medios locales y abrieron el camino para nuevas generaciones de trabajadores de prensa.