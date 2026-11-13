La Municipalidad de General Pueyrredon realizó este viernes 13 de noviembre la entrega de premios y distinciones del programa “Ideas Educativas: Haciendo Bulla”, una propuesta destinada a reconocer el trabajo de docentes que desarrollan proyectos innovadores para mejorar la calidad educativa.

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La ceremonia contó con la presencia del secretario de Educación, Fernando Rizzi; las concejales Vilma Baragiola y Melisa Centurión, junto con otros integrantes del Departamento Ejecutivo municipal.

El programa, impulsado por la Secretaría de Educación, tiene como objetivo visibilizar experiencias pedagógicas originales que permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, promoviendo nuevas herramientas y estrategias dentro de las instituciones educativas.

La convocatoria está dirigida a docentes de los niveles inicial, primario, secundario y superior, tanto de establecimientos de gestión pública como privada. Los participantes pueden presentar sus propuestas de manera individual o mediante equipos de trabajo colaborativos.

Entre los principales ejes abordados se encuentran la educación ambiental integral, la inclusión y diversidad, el uso de tecnologías digitales y la innovación educativa, además de otros desafíos que atraviesan actualmente las aulas.

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Para participar, los docentes deben desarrollar proyectos originales e inéditos que hayan sido implementados con éxito en entornos educativos reales, con resultados orientados a generar aprendizajes significativos para los estudiantes.

La propuesta también busca incentivar el intercambio de experiencias entre educadores y reconocer aquellas iniciativas que ofrecen nuevas respuestas a las necesidades de las comunidades escolares.

Con esta entrega de distinciones, el Municipio puso en valor el trabajo de los docentes que apuestan por nuevas formas de enseñar, destacando la creatividad y la innovación como herramientas para fortalecer la educación en Mar del Plata.

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