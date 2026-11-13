Mar del Plata tendrá un viernes 13 de noviembre con condiciones meteorológicas inestables, abundante nubosidad y probabilidades de lluvias durante distintos momentos de la jornada. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 15 grados, mientras que la máxima alcanzará los 22 grados.

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Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, con posibilidades de precipitaciones aisladas y un ambiente húmedo. Hacia la tarde, las condiciones continuarán desmejorando, con mayor presencia de nubes y probabilidad de chaparrones y tormentas.

El viento será otro de los protagonistas del día. Soplará principalmente del sector este y noreste, con velocidades de entre 20 y 40 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 60 kilómetros por hora. Por su parte, la humedad se mantendrá elevada, con valores estimados entre el 86% y el 96%, lo que favorecerá una sensación de ambiente pesado y la formación de neblinas.

Además, el SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas para la noche del viernes y la madrugada del sábado. El fenómeno podría estar acompañado por precipitaciones intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

En cuanto a las lluvias, se prevén acumulados de entre 20 y 50 milímetros en las zonas alcanzadas por la alerta, con posibilidad de registros superiores de manera localizada.

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De cara al fin de semana, el sábado comenzará con condiciones todavía inestables, aunque se espera una mejora progresiva durante la jornada, con una mínima de 11 grados y una máxima de 20 grados.

De esta manera, Mar del Plata cerrará la semana laboral con un viernes gris, húmedo y ventoso, en el que el paraguas será un elemento indispensable para quienes tengan que salir de casa.