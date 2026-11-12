La Prefectura Naval Argentina detectó una bajada náutica clandestina en una playa pública de la zona norte de Mar del Plata y constató irregularidades en tres embarcaciones semirrígidas durante un operativo de control realizado en las inmediaciones de las avenidas Félix U. Camet y José Coelho de Meyrelles. Como resultado del procedimiento, se labraron actas de infracción y se dispuso el secuestro preventivo de una de las unidades.

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El operativo se inició a partir de una denuncia recibida por la Autoridad Marítima nacional, en la que se advertía que el sector costero era utilizado para el descenso de embarcaciones sin contar con la habilitación correspondiente.

Ante esta situación, personal de Prefectura desplegó un operativo que incluyó el desplazamiento de un móvil por tierra y el arribo de una lancha por vía marítima para complementar las tareas de inspección.

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En el lugar, los efectivos identificaron tres semirrígidos y realizaron los controles correspondientes. Durante las verificaciones comprobaron que ninguna de las embarcaciones contaba con todos los elementos de seguridad obligatorios para navegar.

Entre las faltantes detectadas se encontraban extintores, balsas salvavidas y bengalas con paracaídas. Además, las tres unidades habían omitido realizar el despacho correspondiente y comunicar su salida al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la Prefectura Mar del Plata.

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Ante las distintas irregularidades, se labraron las actas de infracción correspondientes.

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Por otra parte, los efectivos constataron que el timonel de una de las embarcaciones, de nueve metros de eslora, no pudo acreditar la titularidad de la unidad ni presentó la habilitación náutico-deportiva exigida para conducirla.

Debido a estas irregularidades, Prefectura dispuso la incautación preventiva del semirrígido, mientras continúan las actuaciones correspondientes.