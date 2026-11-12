La crisis de la Clínica Mar del Plata, donde anteriormente funcionaba el Hospital Español, continúa agravándose y afecta a unas 80 familias que dependen económicamente de la institución. Con el establecimiento clausurado, dos meses de reclamos salariales y sin respuestas de los responsables, los trabajadores buscan distintas alternativas para subsistir.

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Rosana, una de las empleadas de la clínica, expresó la preocupación que atraviesan y cuestionó la falta de comunicación con los propietarios del establecimiento.

“Hace dos meses que estamos reclamando el pago de los haberes. La clínica está clausurada, hay 80 familias que nos quedamos en la calle y no hay comunicación directa con nadie, ni con los abogados ni con los dueños del lugar”, manifestó.

El conflicto se desarrolla en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la institución, que permanece sin pacientes y cuya situación se agravó tras el fallecimiento de su propietario, Abraham Rabinovich.

En ese contexto, la trabajadora también se refirió a los pagos realizados por PAMI y remarcó que la responsabilidad laboral corresponde a los dueños del establecimiento. “PAMI estuvo pagando y no sé qué pasó con el dinero. Nosotros, de todos modos, no somos empleados de PAMI, sino que somos empleados de los dueños de esta clínica, de la familia Rabinovich”, señaló.

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Ante la falta de ingresos, los empleados comenzaron a organizar ventas de choripanes y hamburguesas para recaudar dinero y colaborar con los compañeros que atraviesan mayores dificultades económicas.

Según explicó Rosana, la situación llegó a un punto crítico para muchas familias, que ya no pueden afrontar sus gastos cotidianos. “Están llevando a cabo una venta de choripán y hamburguesas para ayudar a los compañeros que ya se quedaron en la calle, porque por falta de pago no pueden pagar los alquileres, para que no les corten la luz y el gas, que es lo mínimo indispensable en este momento”, relató.

“Ya estamos rascando todo el fondo de la olla, no hay manera de subsistir”, lamentó la empleada, quien destacó que actualmente los trabajadores intentan sostenerse mediante la solidaridad y el acompañamiento mutuo.

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Mientras esperan una solución, los empleados mantienen una toma del establecimiento y permanecen en el lugar para resguardar las instalaciones y los elementos de trabajo. A pesar del conflicto, insisten en que su principal objetivo es recuperar la actividad y volver a atender a los pacientes.

“Nos estamos apoyando entre todos y estamos haciendo una toma del hospital porque en realidad no hay nadie que se haga responsable. Estamos cuidando todas las cosas que están adentro porque, de hecho, queremos seguir trabajando, queremos seguir laburando con los abuelos que tanto necesitan”, expresó.

Por otra parte, Rosana advirtió que la falta de funcionamiento de la clínica también repercute en la atención de los afiliados de PAMI, debido a que otros establecimientos deben absorber parte de la demanda.

“Estamos recargando las otras clínicas por el hecho de que no podemos atender las cápitas, las 40.000 cápitas que quedaron en la calle de los abuelos del PAMI”, aseguró.

De esta manera, los trabajadores de la Clínica Mar del Plata continúan reclamando el pago de los salarios adeudados, una respuesta de la familia propietaria y definiciones sobre el futuro del establecimiento. Mientras tanto, sostienen las medidas de protesta y las iniciativas solidarias para afrontar una situación que, según denuncian, se vuelve cada vez más difícil.