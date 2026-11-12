La gran final del Programa El Patio es tu Aula, Aprendé Jugando, se llevará a cabo este viernes a las 8:30hs, en el Polideportivo Las Heras, ubicado en Avenida Fortunato De La Plaza 8438. La incitativa está destinada a estudiantes de 5º grado de primaria y que promueve el aprendizaje mediante el juego, la actividad física y el trabajo en equipo.

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Durante el año participaron 80 escuelas de gestión municipal, provincial y privada, de las cuales seis lograron clasificarse a la instancia decisiva, siendo estas: las escuelas municipales Nº 7 y Nº 12, las provinciales Nº 3 y Nº 49, el Instituto Loris Malaguzzi y el Colegio Nuestra Señora de Luján.

Durante la jornada los estudiantes compartirán diferentes desafíos recreativos y educativos que pondrán a prueba sus conocimientos, habilidades y trabajo en equipo.

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