La Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) presentó oficialmente la novena edición del Encuentro Internacional de la Industria Naval (EINAVAL), durante una conferencia de prensa realizada en la sede del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURYC) de Mar del Plata. El evento se desarrollará del 18 al 20 de noviembre en el NH Gran Hotel Provincial, con entrada libre y gratuita mediante inscripción previa.

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El lanzamiento estuvo encabezado por el presidente de ABIN, Marcelo Domínguez, y la secretaria general de la entidad, Sandra Cipolla, junto al titular del EMTURYC, Diego Juárez.

Durante la presentación, los organizadores recibieron la declaración de interés turístico y cultural otorgada por el municipio. La distinción reconoce el aporte del encuentro a la promoción de las capacidades productivas locales y su impacto en sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte.

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“EINAVAL tiene esa visión de transversalidad donde realmente es convocante para que tripliquemos en esta edición la capacidad de expositores, acompañado de un marco muy interesante de delegaciones internacionales para dialogar y generar puentes”, destacó Domínguez.

Por su parte, Cipolla convocó a la comunidad a participar de la iniciativa y remarcó que “Mar del Plata es punta de lanza en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional en términos de industria naval”.

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Bajo el lema El mar y la industria nos conectan, esta edición buscará fortalecer la articulación entre el sector empresarial y profesional, las universidades, las escuelas técnicas, los sindicatos, los organismos científicos y las fuerzas de seguridad.

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La exposición contará con alrededor de 80 stands de empresas e instituciones locales, nacionales e internacionales. Además, habrá un cronograma de conferencias y paneles técnicos sobre áreas estratégicas como marina mercante, servicios marítimos, logística, puertos y energía.

En cuanto a la participación internacional, confirmaron su presencia representantes de 13 países: España, Alemania, Islandia, Noruega, Países Bajos, Japón, China, México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil.

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Entre los participantes destacados estará el embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre. También confirmaron su presencia empresas y entidades como Syncrolift, Crintek, KAPP, el astillero estatal SIMA de Perú, Cotecmar de Colombia, las organizaciones brasileñas ABEEMAR y SINAVAL, los clústeres gallegos ASIME y ACLUNAGA, la feria española NAVALIA y la asociación alemana VSM.

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Las inscripciones para participar del encuentro continúan abiertas y son gratuitas. Los interesados pueden completar el formulario disponible en el sitio web oficial einaval.com.ar, comunicarse a través de las redes sociales en @einavalexpo o escribir al correo [email protected].