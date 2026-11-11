Un hombre de 60 años sufrió un paro cardiorrespiratorio este mediodía en el sector de playa del Torreón del Monje. El episodio motivó un operativo de emergencia en el que intervinieron personas presentes en el lugar y profesionales del servicio de emergencias, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y dispusieron su traslado urgente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

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Según la información disponible, el hombre sufrió una repentina pérdida de conocimiento y una descompensación severa mientras se encontraba en la zona costera.

Ante la gravedad de la situación, quienes lo asistieron inicialmente comenzaron a realizarle maniobras de RCP tras constatar que había entrado en paro cardiorrespiratorio.

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Posteriormente, arribó una unidad del servicio de emergencias. Los profesionales continuaron con las maniobras de soporte vital y concretaron el traslado del paciente en código rojo hacia la guardia del HIGA, donde quedó a disposición del equipo médico para recibir atención especializada.

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