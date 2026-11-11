Mar del Plata tendrá hoy una jornada de temperaturas agradables y en ascenso, con una máxima prevista de 26° durante la tarde. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico, el día estará marcado por la nubosidad variable, vientos leves a moderados del sector norte y noroeste y ausencia de precipitaciones.

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Por la mañana, el termómetro se mantendrá cerca de los 15° y aumentará la nubosidad, con cielo mayormente nublado. Los vientos rotarán hacia el sector norte y conservarán velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0% y el 10%.

La tarde será el momento más cálido de la jornada, con una temperatura máxima estimada de 26°. El cielo continuará mayormente nublado y el viento soplará desde el norte, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. No se prevén precipitaciones.

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Finalmente, durante la noche se espera un descenso de la temperatura hasta alcanzar los 21°. La nubosidad disminuirá y el cielo estará parcialmente nublado, mientras que los vientos del sector norte persistirán.

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