El estadio José María Minella comenzó a mostrar los primeros movimientos concretos de cara a la reparación de su techo. Durante los últimos días, operarios realizaron intervenciones en uno de los accesos para permitir el ingreso de maquinaria pesada que será utilizada en las obras sobre la cubierta del escenario deportivo.

Ads

En las últimas horas aparecieron carteles de obra en distintos sectores del estadio. Uno de ellos fue colocado sobre la reja de acceso de la avenida Canosa, utilizada habitualmente por el micro del equipo visitante y por el personal de prensa.

El principal obstáculo para iniciar las tareas estaba relacionado con las dimensiones de los equipos que deberán ingresar. El Minella fue construido entre 1977 y 1978, cuando los micros de doble piso todavía no eran habituales en el fútbol argentino. Esa característica arquitectónica también representa una dificultad para el traslado de maquinaria de gran porte hacia el interior del estadio.

Puede interesarte

Para resolver ese inconveniente, los operarios comenzaron a intervenir el sector de la cochera cubierta. Con una retroexcavadora, rompieron parte de la vereda y de la losa, retiraron algunas rejas y generaron un desnivel que permitirá atravesar una zona con restricciones de altura.

El ingreso previsto comenzará en el acceso de avenida Canosa, continuará por el sector de la cochera cubierta y seguirá hacia uno de los codos ubicados entre la platea techada y la popular norte. En ese último tramo, las limitaciones de altura dejarán de representar un obstáculo para el desplazamiento de los equipos.

Ads

Estas intervenciones preliminares son necesarias para habilitar el paso de las máquinas de mayor porte, que tendrán a su cargo los trabajos sobre la cubierta. La expectativa es que la maquinaria pueda ingresar en los próximos días y que, a partir de entonces, comiencen las tareas centrales de reparación.

Puede interesarte

El movimiento representa una señal de avance después de un prolongado período sin intervenciones visibles. El deterioro del techo del Minella no es una problemática reciente y las advertencias sobre su estado se remontan a varias décadas atrás.

Por el momento, el primer objetivo fue habilitar el camino para que los equipos puedan ingresar al estadio. Después de la colocación de los carteles de obra, la rotura de la vereda y las modificaciones en la estructura de acceso constituyen las primeras señales concretas de un proyecto que Mar del Plata espera desde hace tiempo.

Ads