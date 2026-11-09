En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre, que se conmemora cada 9 de noviembre, el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 5 llevará adelante una nueva campaña solidaria en Mar del Plata, con el propósito de incentivar la participación de la comunidad y contribuir al abastecimiento de sangre para quienes la necesitan.

Ads

La actividad tendrá lugar el martes 10 de noviembre, entre las 8 y las 12, en la sede de Dorrego 1371, y estará abierta tanto a profesionales matriculados como al público en general.

La propuesta es impulsada por la Comisión de Sustentabilidad del Distrito 5, en conjunto con el Centro Regional de Hemoterapia, y busca reforzar la importancia de incorporar la donación de sangre como una práctica habitual, indispensable para sostener las reservas del sistema sanitario y atender emergencias, tratamientos y procedimientos médicos.

Desde la organización recordaron que aquellas personas que participaron de la campaña anterior, realizada en julio, podrán volver a donar, siempre que hayan transcurrido al menos 60 días desde la última extracción y cumplan con las condiciones sanitarias correspondientes.

La iniciativa también llega después de que el Centro Regional de Hemoterapia reconociera, el pasado viernes 6 de noviembre, al Colegio de Técnicos Distrito 5 y a otras instituciones marplatenses por su compromiso con la promoción de la donación voluntaria.

Ads

Para participar, los interesados deberán tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. Se recomienda concurrir después de desayunar, evitando previamente productos lácteos y alimentos con grasa animal. Asimismo, quienes se hayan realizado tatuajes deberán esperar al menos seis meses antes de donar, de acuerdo con los requisitos difundidos por los organizadores.

La inscripción se encuentra disponible mediante un formulario en el sitio oficial del Colegio de Técnicos: https://colegiodistrito5.com.ar/5-campana-sangre/

La jornada tendrá, además, una segunda finalidad solidaria. En paralelo a la campaña de sangre, la institución continuará reuniendo alimentos no perecederos, frazadas y ropa de abrigo para la ONG Palestra, con el objetivo de acompañar a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Ads

De esta manera, el Colegio de Técnicos renovará su compromiso comunitario mediante una propuesta que combina salud, solidaridad y participación ciudadana, invitando a los marplatenses a colaborar con dos causas esenciales en una misma jornada.

Puede interesarte