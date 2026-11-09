Mar del Plata se prepara para un lunes 9 de noviembre con condiciones primaverales, temperaturas agradables y una importante presencia del sol. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el inicio de la semana estará acompañado por tiempo estable, aunque el incremento de la intensidad del viento será uno de los aspectos más destacados de la jornada.

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La temperatura máxima alcanzará los 23 grados, mientras que durante las primeras horas del día se registrará un ambiente más fresco. El cielo se mantendrá mayormente despejado y no se esperan precipitaciones, lo que favorecerá las actividades al aire libre.

Durante la mañana, el ascenso progresivo de la temperatura permitirá dejar atrás el fresco del amanecer. Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde se concentrarán las condiciones más cálidas, con un ambiente agradable en distintos sectores de la ciudad.

El viento será uno de los principales protagonistas del lunes. Durante la madrugada soplará desde el norte y posteriormente rotará hacia el noroeste, con velocidades previstas de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La intensidad aumentará hacia la tarde y la noche, cuando podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

En cuanto a la humedad, las estimaciones indican un promedio cercano al 62%, aunque el porcentaje podría superar el 80% durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, para luego disminuir con el aumento de la temperatura.

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La probabilidad de lluvias será prácticamente nula durante toda la jornada, por lo que no se anticipan interrupciones por precipitaciones. No obstante, las ráfagas podrían hacerse sentir especialmente en los espacios abiertos y las zonas costeras.

De esta manera, Mar del Plata comenzará la semana con sol, temperaturas en ascenso y un marcado protagonismo del viento, en una jornada que permitirá disfrutar del aire libre, aunque con condiciones ventosas durante la segunda mitad del día.