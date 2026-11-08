La presencia y los recientes nacimientos de elefantes marinos en las costas de Mar del Plata y la región, como ocurrió en Villa Gesell, son objeto de seguimiento por parte de especialistas. Carolina De León, integrante del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), dependiente del Conicet y la Universidad Nacional de Mar del Plata, analizó este fenómeno inédito, explicó las principales hipótesis científicas y brindó detalles sobre la evolución de Saturnino, la cría que permanece junto a su madre en la costa y que esta semana fue noticia nuevamente tras mudarse de playa.

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Al evaluar las posibles causas de estos nacimientos, la investigadora explicó en diálogo con El Marplatense que “una de las hipótesis que estamos considerando es que estos nacimientos podrían estar relacionados con las consecuencias de la epidemia de gripe aviar de 2023, que provocó una mortalidad muy elevada de crías en las principales áreas reproductivas de la especie”.

En ese sentido, agregó que “es posible que estos eventos hayan generado cambios en el uso de los sitios de reproducción y es por ello que estaríamos observando nacimientos fuera de los sitios reproductivos habituales de la especie”. Sin embargo, aclaró que “todavía necesitamos más información para confirmar esta hipótesis”.

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Consultada sobre si se trata de episodios aislados o de un cambio de comportamiento que podría mantenerse en el tiempo, De León sostuvo que “todavía es temprano para determinarlo”. No obstante, remarcó que “el incremento de nacimientos registrados desde 2024 en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires es un fenómeno interesante que merece seguimiento”.

La especialista también advirtió que esta tendencia “podría estar indicando cambios en el uso de las áreas reproductivas, aunque todavía no tenemos evidencia suficiente para afirmar que exista una modificación de las rutas migratorias de la especie o del uso de otros lugares como posibles sitios reproductivos”.

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En relación con el cambio climático y su posible influencia sobre estos comportamientos, De León señaló que “podría ser uno de los factores que, a largo plazo, influyan sobre la distribución y el comportamiento de los mamíferos marinos, a través de modificaciones en la disponibilidad de alimento y las condiciones ambientales”. Sin embargo, hizo una aclaración importante: “Por el momento no tenemos evidencia que permita relacionar directamente estos nacimientos en nuestras costas con el cambio climático”..

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El futuro de Saturnino y su madre

En cuanto al proceso de lactancia y los próximos movimientos de los ejemplares, la investigadora explicó que “cuando finalice la lactancia, la cual ocurre por aproximadamente 23-25 días, la madre abandonará la costa para iniciar un viaje de alimentación en mar abierto, donde permanecerá al menos dos meses”.

Por su parte, anticipó que “Saturnino comenzará su etapa de vida independiente” y que “permanecerá un tiempo en tierra, alternando períodos de descanso con incursiones al mar, hasta comenzar a alimentarse por sus propios medios”. En ese contexto, consideró que “es posible que podamos seguir observándolo en la zona durante algunos meses”.

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De todos modos, aseguró que “la evolución viene siendo muy favorable” y detalló que el ejemplar “está creciendo a un ritmo acorde con lo esperado para la especie, con ganancias de aproximadamente 4 a 5 kilos diarios”.

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Además, destacó que presenta comportamientos propios de su desarrollo: “También observamos comportamientos normales, como los períodos de amamantamiento, las vocalizaciones entre madre y cría y algunas incursiones al mar, las cuales son cada vez más frecuentes”.

Otro de los aspectos que siguen de cerca los especialistas es el desarrollo de sus capacidades para desenvolverse en el agua. Sobre este punto, la investigadora señaló que “Saturnino va desarrollando apneas (pausa en la respiración) cada vez más prolongadas, esperables y necesarias para los buceos en donde buscaría su propio alimento”.

A partir de estas observaciones, concluyó que “hasta el momento, el desarrollo es muy bueno”.

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El compromiso de la comunidad

Por último, De León destacó el comportamiento de los vecinos y visitantes que respetaron los vallados y las medidas de prevención dispuestas para proteger a los animales. “Es una señal muy positiva de la respuesta de la comunidad”, expresó.

En esa línea, manifestó que “estos acontecimientos requieren mucha organización y articulación entre distintas instituciones, pero también necesitan del compromiso de la población”. Sobre la situación particular de Saturnino, valoró que “la gente ha acompañado muy bien, respetando el perímetro de seguridad y las indicaciones del personal”.

Finalmente, la investigadora puso el foco en la importancia de aprovechar estos acontecimientos para promover el cuidado del ambiente y la fauna marina. “También es una oportunidad muy importante para generar conciencia sobre la fauna marina y comprender que nuestras playas son ambientes naturales que debemos compartir y proteger”, concluyó.