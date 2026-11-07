Con motivo de la realización del Medio Maratón “Mar del Plata” NB Race Series, el Municipio implementará un operativo especial de tránsito durante hoy y mañana, con cortes de calles, desvíos vehiculares y modificaciones en los recorridos de colectivos en distintos sectores de la ciudad. La competencia se desarrollará el domingo, con largada a las 07:00 y distancias de 21, 10 y 5 kilómetros.

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Las interrupciones comenzaron hoy con el armado del circuito y se extenderán hasta la finalización de la competencia, prevista para las 11:00 del domingo, además del posterior desarme de la infraestructura.

El operativo contará con 72 efectivos policiales y cuatro motos del personal de Tránsito municipal. También se instalarán más de 60 vallas en puntos estratégicos para delimitar el recorrido, ordenar la circulación y garantizar la seguridad de los corredores y peatones.

Los cortes y desvíos podrán consultarse en línea a través del siguiente enlace: mapa de cortes de la Media Maratón en Waze.

En este sentido, desde las 05:00 del domingo se prohibirá el ingreso de vehículos al circuito en avenidas e intersecciones de alto flujo, entre ellas avenida Patricio Peralta Ramos y avenida Juan B. Justo, avenida Colón y Paunero, avenida Luro y avenida Patricio Peralta Ramos, y Balcarce y avenida Patricio Peralta Ramos, donde se establecerá un desvío por Mitre.

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En avenida Libertad y avenida Independencia se prohibirá el giro a la izquierda en sentido hacia la costa, con el objetivo de facilitar la circulación de competidores, público y frentistas. En tanto, en avenida Libertad y Salta el tránsito será desviado por esta última arteria.

Por su parte, en avenida Constitución y Acceso Norte se establecerá el punto de retome de los corredores de 21 kilómetros, con un vallado especial que permitirá mantener la circulación vehicular a través de la rotonda.

También habrá interrupciones en distintas arterias transversales para impedir el ingreso de vehículos al circuito. Entre ellas se encuentran Almafuerte, Matheu, Rodríguez Peña, Garay, Alberti, Falucho, Brown, Bolívar, Rivadavia, Belgrano, Balcarce, Maipú y Necochea.

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Como alternativas de circulación y vías de salida debidamente señalizadas se utilizarán Formosa, Quintana, Saavedra, Primera Junta, Roca, Castelli, Rawson, Gascón, Bernardo de Irigoyen, Urquiza, General Rivas, Moreno, Viamonte, Arenales, Corrientes, Santiago del Estero, San Luis, La Rioja, Berutti y Florisbelo Acosta.

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Cortes por el armado de la carrera del sábado

El operativo de preparación comenzó hoy a las 08:00, con los primeros cortes de circulación. Durante esa jornada se interrumpirá totalmente el tránsito en el Paseo Guardavidas Guillermo Volpe.

El acceso vehicular a los establecimientos nocturnos de Playa Grande y de la Escollera Norte se mantendrá habilitado por el Paseo Victoria Ocampo, mientras que el egreso se realizará por el Paseo Guardavidas Guillermo Volpe hacia el sur. En tanto, los cortes en la bajada Normandina y en el sector de estacionamiento se implementarán a demanda de la empresa de seguridad privada responsable del área.

El esquema previsto para el sábado contempla las siguientes interrupciones:

-Paseo Guardavidas Guillermo Volpe y avenida Patricio Peralta Ramos: hay un corte en ambas manos, con tres efectivos policiales y seis vallas para desviar el tránsito.

-Paseo Guardavidas Guillermo Volpe y Paseo Victoria Ocampo: se estableció un corte total, con dos efectivos policiales y seis vallas de contención.

-Paseo Guardavidas Guillermo Volpe y avenida Patricio Peralta Ramos (Triángulo Base Naval): a partir de las 20:00 se dispondrá un corte total con dos policías y dos vallas. Los vehículos serán derivados hacia el norte.

-Paseo Victoria Ocampo y avenida Patricio Peralta Ramos: desde las 20:00 se implementará un corte total, a solicitud de la seguridad del evento, con dos efectivos y dos vallas. Solo se permitirá el ingreso del personal y de los clientes de la cochera.

-Paseo Victoria Ocampo, a la altura del estacionamiento: entre las 03:00 y las 05:00 del domingo se realizará un corte total con tres policías y dos vallas para redireccionar a los vehículos que circulen en contramano.

Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal desplegado en la vía pública y utilizar vías alternativas durante el desarrollo del evento.

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Cambios en los recorridos de colectivos

Debido a las restricciones de circulación, también se modificarán los recorridos del transporte público desde las 08:00 de hoy y hasta las 12:00 del domingo.

Desde las 08:00 del sábado: la línea 581 continuará circulando por avenida Patricio Peralta Ramos, sin descender al Paseo Guardavidas Guillermo Volpe, en ambos sentidos.

Desde las 05:00 hasta las 12:00 del domingo: las modificaciones alcanzarán a numerosas líneas de colectivos, que deberán utilizar los siguientes recorridos alternativos:

-Líneas 511, 512, 512B, 717, 531, 532, 533, 541, 543, 571, 591, 593, 715 y 720: circularán por Sarmiento, Gascón, Santa Fe y desde allí continuarán por Diagonal Alberdi.

-Líneas 521 y 522: desviarán por Entre Ríos, Gascón, Santa Fe y Diagonal Alberdi.

-Línea 523: circulará por Tucumán, Alvarado, Lamadrid, Gascón, Santa Fe y Diagonal Alberdi.

-Líneas 542 y 562: continuarán por Santa Fe hasta Diagonal Alberdi.

-Líneas 552, 573, 551 y 553: circularán por Belgrano hasta Santa Fe y desde allí continuarán por Diagonal Alberdi.

-Línea 555: modificará su recorrido por avenida Independencia, 9 de Julio, Catamarca, 3 de Febrero, Funes, su continuación José Mármol, avenida Constitución y la rotonda de Acceso Norte.

-Línea 581: circulará por 12 de Octubre, Acha, avenida Juan B. Justo, Alem, Formosa, Sarmiento, Gascón, Santa Fe, Diagonal Alberdi, 25 de Mayo, Hipólito Yrigoyen, 3 de Febrero, Funes, su continuación José Mármol, avenida Constitución, rotonda de Acceso Norte y la costa. En sentido inverso, lo hará por avenida Colón, Las Heras, Alberti, Alsina, Juan B. Justo y la costa.

Las modificaciones se mantendrán hasta el mediodía del domingo, cuando está previsto el cierre del operativo de tránsito y la normalización progresiva de la circulación.