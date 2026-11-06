La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEHG) expresó su preocupación por una decisión de Aerolíneas Argentinas de excluir del cronograma de verano la ruta aérea directa que une a Mar del Plata y Mendoza.

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En un comunicado, la organización manifestó que Mar del Plata se consolidó como un “polo de referencia nacional para la industria vitivinícola, albergando encuentros de suma relevancia institucional y comercial”. Y mencionó eventos como la “Chachingo Wine Fair”, que celebró cinco ediciones consecutivas en la cuidad y que “convocan a miles de visitantes y referentes de la región cuyana y de todo el país”.

En este sentido mencionaron que la decisión tomada por Aerolíneas Argentinas “pone en serio riesgo la continuidad y el crecimiento de estas iniciativas, afectando la logística de productores, sommeliers y turistas”.

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"Este fenómeno excede el ámbito de la estacionalidad turística: el desarrollo del enoturismo en la zona de Chapadmalal, con la radicación de bodegas mendocinas de reconocido prestigio y emprendimientos inmobiliarios con viñedos propios, demuestra que la cultura del vino se ha convertido en un motor de diversificación económica indispensable para Mar del Plata y el Partido de General Pueyrredon", comentaron.

Y en la misma línea afirmaron que romper este puente aéreo significa “darle la espalda a un sector productivo dinámico que nos elige como socios estratégicos”.

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Por otro lado, desde la organización destacaron que las bodegas más importantes del país eligen Mar del Plata como escenario para el lanzamiento de sus productos y otras actividades relacionadas, que reafirman el protagonismo de la cuidad dentro de la industria vitivinícola nacional.

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“Lamentamos que nuestra aerolínea de bandera no contemple las necesidades de nuestra ciudad y resulte ajena a los múltiples emprendimientos, que con el esfuerzo de la actividad privada, han creado empleo y crecimiento”, comentaron.

En el comunicado la AEHG mencionó sus esfuerzos para consolidar a Mar del Plata como un destino activo durante los doce meses del año, al tiempo que esto impulsa la economía local creando puestos de trabajo y desarrollo productivo. Aunque advirtieron que para alcanzar este objetivo, la conectividad resulta fundamental.

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En este sentido, mencionaron que un contexto macroeconómico desafiante, "resulta prioritario cuidar los flujos de conectividad que generan empleo, inversión y tracción turística de calidad durante todo el año”.

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Por último, la AEHG apeló a las autoridades de orden municipal, provincial y nacional para que arbitren los medios necesarios y lleven adelante gestiones urgentes ante Aerolíneas Argentinas orientadas a la reinstalación de la ruta directa entre Cuyo y Mar del Plata.