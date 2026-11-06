La Municipalidad de General Pueyrredon informó que ya se instalaron más de 4100 nuevas luminarias LED en distintos barrios de Mar del Plata, como parte del plan de renovación del alumbrado público. Según los datos oficiales, la obra alcanzó un 83,78% de ejecución de esta etapa.

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Los trabajos forman parte de una intervención destinada a reemplazar las antiguas luminarias por tecnología LED, con el objetivo de modernizar el sistema de iluminación de las calles y mejorar las condiciones de visibilidad en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con el cronograma previsto, las tareas continuarán en cuatro zonas: Colinas de Peralta Ramos, La Perla, el Centro y Nueva Pompeya. Estos barrios representan los últimos sectores contemplados dentro de esta etapa de la obra.

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La tecnología LED proporciona una iluminación más uniforme y de mejor calidad, mejora la visibilidad de calles, veredas y cruces, y brinda mejores condiciones de circulación tanto para peatones como para quienes se desplazan en vehículos.

A su vez, el recambio tecnológico permite reducir el consumo de energía eléctrica en comparación con los sistemas tradicionales. Los equipos LED también tienen una vida útil más prolongada, lo que disminuye la necesidad de reposiciones y tareas de mantenimiento. Esto permite hacer un uso más eficiente de los recursos públicos y reducir el impacto ambiental, a partir de un menor consumo energético y una menor generación de residuos asociados al recambio de luminarias.

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La iniciativa es llevada adelante a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (EMVIAL), organismo encargado de las tareas vinculadas con el mantenimiento y la modernización del alumbrado público. Con la finalización de los trabajos pendientes, el Municipio avanzará hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos para esta etapa de renovación tecnológica en los distintos barrios del partido.

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