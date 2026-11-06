Violento vuelco en avenida Independencia: tres personas fueron asistidas por personal de emergencia
El siniestro ocurrió esta tarde, entre 9 de Julio y 3 de Febrero. Bomberos rescataron a los ocupantes del vehículo volcado y personal médico asistió a los heridos.
Un accidente de tránsito se registró pasadas las 15:00 en el macrocentro, cuando por motivos que no trascendieron dos automóviles colisionaron sobre la avenida Independencia, entre las calles 9 de Julio y 3 de Febrero. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos volcó sobre la calzada y sus ocupantes quedaron atrapados en el habitáculo.
Tras el choque, vecinos y transeúntes se acercaron para asistir a las personas involucradas, mientras se aguardaba la llegada de los equipos de emergencia.
Minutos después arribaron dotaciones de bomberos, cuyos efectivos realizaron las maniobras necesarias para liberar de manera segura a los ocupantes del automóvil volcado.
Por su parte, personal del servicio de emergencias médicas atendió a tres personas en el lugar. Según se informó, ninguna presentaba lesiones que requirieran su traslado a un centro de salud.
En el sector también trabajaron agentes de Tránsito y fuerzas de seguridad, que organizaron la circulación vehicular y realizaron las pericias correspondientes.