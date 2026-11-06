La proyección de “Gilda, no me arrepiento de este amor”, prevista para este viernes 6 de noviembre en Villa Victoria, fue suspendida debido a las condiciones climáticas anunciadas para Mar del Plata. La función gratuita formaba parte de las actividades de la 41ª edición del Festival Internacional de Cine.

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La película, dirigida por Lorena Muñoz y protagonizada por Natalia Oreiro, iba a proyectarse a las 20 en los jardines de Villa Victoria, ubicada en Matheu 1851. Sin embargo, ante el pronóstico de tormentas y la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, se decidió cancelar la actividad.

La función formaba parte de un ciclo de cine argentino con entrada gratuita, organizado en distintos espacios culturales de la ciudad para acercar el festival a vecinos y turistas.

Por el momento, no se informó una nueva fecha para la proyección suspendida.

Cabe recordar que la programación también contempla una función de la misma película este viernes a las 17 en el Teatro Municipal Colón, además de una nueva presentación prevista para el sábado 14 de noviembre a las 22 en ese espacio.

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Las actividades al aire libre de Villa Victoria continuarán durante los próximos días, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Para este sábado 7 está prevista la proyección de “Un lugar en el mundo”, de Adolfo Aristarain, también a las 20.