Mar del Plata se prepara para cerrar la semana con un cambio en las condiciones meteorológicas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 6 de noviembre estará marcado por el regreso de las precipitaciones y una baja de temperatura, luego de un jueves que presentó condiciones más agradables.

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El organismo prevé una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 17, en una jornada que comenzará con abundante nubosidad y probabilidad de chaparrones desde la madrugada. Las condiciones inestables se mantendrán durante buena parte del día, especialmente por la mañana y la tarde.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, la probabilidad de precipitaciones será elevada durante las primeras horas y parte de la tarde, con posibles lluvias de intensidad variable. Hacia la noche, se espera una disminución de la inestabilidad, aunque el cielo continuará con presencia de nubes.

En cuanto al viento, predominará del sector sur, con velocidades que podrían ubicarse entre los 10 y 25 kilómetros por hora, acompañando el ingreso de aire más fresco a la región. Esta situación podría generar una sensación térmica inferior a los valores registrados por los termómetros, especialmente en los sectores cercanos a la costa.

Por otra parte, la humedad será elevada durante los períodos de lluvia, con valores estimados que podrían superar el 85% y acercarse al 95% durante la mañana. Estas condiciones favorecerán un ambiente húmedo y fresco a lo largo de la jornada.

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El cambio de tiempo también estará acompañado por un descenso térmico respecto del jueves, cuando las temperaturas superaron los 20 grados. Por este motivo, se recomienda salir con abrigo y llevar paraguas o ropa impermeable ante la posibilidad de precipitaciones.

De esta manera, Mar del Plata tendrá un viernes típicamente cambiante, con lluvia, viento y temperaturas frescas, antes de una recuperación de las condiciones meteorológicas durante el fin de semana.