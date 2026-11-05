La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEHG) realizó un encuentro para reconocer a referentes de la nocturnidad local y destacar su contribución al desarrollo de la actividad en la ciudad.

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La actividad tuvo lugar el miércoles 4 de noviembre en la sede de la entidad, ubicada en Santa Fe 1858, bajo la consigna «Reconocer el presente, impulsar el futuro de nuestra noche». Participaron el presidente de la AEHG, Hernán Szkrohal, autoridades municipales y el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, quien también dirigió unas palabras a los presentes.

Durante la jornada fueron distinguidos Etienne Leroux, Ariel Gambini, Pablo Villar, Federico Goransky, Aníbal Rodríguez y Matías Iriarte, por su trayectoria y compromiso con el desarrollo de una nocturnidad marplatense dinámica y responsable. También recibió una distinción especial Juan Rodríguez, empresario gastronómico con amplia experiencia en el sector.

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El encuentro propició un espacio de reconocimiento e intercambio entre protagonistas de la actividad, con eje en el papel que desempeñan en la identidad nocturna de Mar del Plata y en una propuesta turística y recreativa que forma parte de la vida de la ciudad.

A través de esta iniciativa, la AEHG buscó poner en valor a quienes impulsan el sector y promover una mirada compartida sobre los desafíos y las oportunidades de la nocturnidad local.