El concejal Ariel Bordaisco, presidente del bloque UCR + Nuevos Aires, presentó un proyecto de ordenanza para incorporar al Código Contravencional un capítulo que establezca sanciones específicas frente al maltrato, abandono y otras conductas que afecten el bienestar de los animales en General Pueyrredon. La propuesta incorpora tres categorías de infracciones -leves, graves y muy graves-, con multas proporcionales a la gravedad de cada situación.

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“Tenemos que avanzar hacia un sistema que permita actuar frente al maltrato animal con herramientas concretas. No es lo mismo una falta en las condiciones de higiene que abandonar un animal, privarlo de alimento o someterlo a situaciones de violencia. Cada conducta tiene que tener una sanción acorde a su gravedad”, sostuvo Bordaisco.

El proyecto establece multas diferenciadas según la gravedad de las infracciones, que irían desde $250.000 para las leves y hasta $3.500.000 para las muy graves. También contempla sanciones adicionales ante reincidencia y medidas preventivas para proteger a los animales en situaciones de riesgo.

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Entre las infracciones contempladas se encuentran la falta de hidratación o alimentación, la ausencia injustificada de atención veterinaria, el abandono, la exposición a condiciones climáticas extremas y los actos de violencia.

También prevé sanciones más severas ante situaciones especialmente graves, reincidencia o cuando se produzcan lesiones, y habilita medidas preventivas como el retiro del animal cuando su salud o su vida estén en riesgo.

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La iniciativa incorpora además la creación de un Fondo para la Preservación Animal, integrado por lo recaudado mediante las multas aplicadas por infracciones a la normativa y por futuras donaciones de terceros. El proyecto establece que esos recursos deberán “destinarse prioritariamente a mejorar y mantener la infraestructura del Departamento de Zoonosis” -detalla el proyecto-, para lo cual el Ejecutivo municipal deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

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“Los animales son seres sintientes y eso tiene que reflejarse también en nuestras normas. No alcanza con reconocer sus derechos si después el Estado no cuenta con herramientas para intervenir, prevenir situaciones de maltrato y sancionar a quienes incumplen sus obligaciones”, señaló el concejal.

La iniciativa busca complementar el régimen municipal de protección animal vigente y establece que, cuando los hechos puedan constituir un delito, deberá darse intervención a la Justicia para la aplicación de la Ley Nacional Nº14.346 de protección animal.

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“Queremos una ciudad que cuide a sus animales, con reglas claras, controles y sanciones efectivas. La protección animal también es una responsabilidad pública”, concluyó Bordaisco.