Este 4 de noviembre se cumplen 21 años del inicio de la IV Cumbre de las Américas, el encuentro que reunió en Mar del Plata a mandatarios del continente y colocó a la ciudad en el centro de la atención internacional. Daniel Katz, intendente de General Pueyrredon durante aquellos días, recordó el desafío de organizarlo y destacó las obras que dejó como legado.

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La reunión se desarrolló el 4 y 5 de noviembre de 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, con la participación de dirigentes como George W. Bush, Luiz Inácio Lula da Silva, Hugo Chávez y Tabaré Vázquez. En paralelo, la ciudad fue escenario de la Cumbre de los Pueblos, movilizaciones y protestas.

En declaraciones a Radio Brisas, Katz definió la experiencia como un punto de inflexión para Mar del Plata. Recordó que conseguir la sede fue apenas el primer paso: después llegaron las exigencias de infraestructura, la coordinación de la seguridad y la necesidad de explicar a los vecinos cómo cambiaría su vida cotidiana.

Las obras que quedaron para la ciudad

Para el exjefe comunal, el principal legado de la Cumbre fue la posibilidad de concretar mejoras que trascendieron al encuentro diplomático. Entre ellas mencionó la ampliación del acceso por la Ruta 2 y la modernización del aeropuerto Astor Piazzolla, con intervenciones en la terminal y en la pista.

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También destacó los trabajos de ensanche y desagües en avenida Libertad, la colectora de la Ruta 11 y la renovación del frente de la Base Naval. A esas intervenciones se sumaron el puente y los paseos de Punta Iglesia, la puesta en valor de la diagonal Pueyrredon, el parque Primavesi y la rotonda de Playa Grande.

Según explicó, la oportunidad permitió incorporar obras que no eran indispensables para la realización de la Cumbre, pero que respondían a necesidades de la ciudad. El paquete incluyó, además, mejoras en desagües del centro y en el alumbrado de avenidas y accesos.

Katz señaló que las obras fueron financiadas por el Estado nacional, en un contexto en el que el municipio todavía atravesaba las consecuencias económicas de la crisis de 2001.

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Una ciudad atravesada por el operativo de seguridad

La organización también modificó la circulación y las rutinas de numerosos marplatenses. El vallado delimitó un área de acceso restringido y los residentes debieron acreditarse para ingresar y salir de sus viviendas.

Katz recordó que él mismo tuvo que realizar ese trámite porque su casa estaba dentro del perímetro. También describió una preparación exigente, con participación de fuerzas federales, Fuerzas Armadas y equipos de seguridad de las delegaciones extranjeras.

En su balance, valoró que el encuentro oficial y la Cumbre de los Pueblos pudieran desarrollarse de manera simultánea. Al mismo tiempo, recordó los disturbios registrados en un sector de la avenida Colón.

El desafío de atraer nuevos encuentros

A más de dos décadas de aquella experiencia, el exintendente consideró que Mar del Plata debe buscar eventos que permitan atraer inversiones y recuperar infraestructura.

En ese sentido, mencionó las necesidades del Parque Municipal de Deportes y planteó que las grandes convocatorias pueden servir para financiar mejoras duraderas, siempre con la correspondiente rendición de cuentas.

Para Katz, la mayor satisfacción sigue siendo observar el uso cotidiano de los espacios renovados. “La mayor satisfacción es pasar hoy por alguno de todos los lugares y ver que los marplatenses se los hayan apropiado y los usen”, expresó.