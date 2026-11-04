Este miércoles vence el plazo para que los ciudadanos italianos residentes en el sudeste bonaerense soliciten su inclusión en el padrón electoral y puedan participar de las elecciones del Com.It.Es. de Mar del Plata, el organismo que representa a la comunidad italiana ante las autoridades diplomáticas y consulares.

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Unos 60 mil italianos que viven en 16 municipios de la región están en condiciones de participar. Sin embargo, el voto es por correo y las boletas no se envían automáticamente: cada elector debe solicitar el material al Consulado de Mar del Plata antes de la medianoche del 4 de noviembre.

Pueden votar quienes cumplan con los requisitos legales, residan en la circunscripción consular y estén inscriptos en el Registro de Italianos Residentes en el Exterior (AIRE) con al menos seis meses de anticipación a la elección.

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Para realizar el trámite, deben completar el formulario de inscripción al padrón electoral y presentarlo ante el consulado correspondiente, acompañado de una copia de un documento de identidad vigente que incluya la firma del titular.

Las elecciones se desarrollarán hasta el 4 de diciembre, fecha límite para que el consulado reciba los sobres con los votos. Desde el organismo remarcaron que solo recibirán el material electoral quienes hayan solicitado previamente su inscripción.

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Para difundir la convocatoria, el presidente del Com.It.Es. de Mar del Plata, Alberto Becchi, junto con las consejeras Ana Biasone y Mariana Lalanne, recorren distintas ciudades de la región. “Quien pide su boleta, vota y se hace escuchar. Es la forma de mostrar que la comunidad italiana en el exterior está presente y es parte activa de la italianidad”, señalaron.

Dónde obtener más información

En Mar del Plata, los interesados pueden acercarse a la sede del Com.It.Es., en Edison 127, de lunes a viernes de 9 a 13; llamar al (0223) 489-6399 o escribir a [email protected]. También pueden consultar en Instagram: @comitesmdp.

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En otras localidades, hay puntos de consulta en Balcarce (calle 15 N.º 629, entre avenida González Chaves y calle 18), Maipú (Sociedad Italiana, Rivadavia 555), General Madariaga (La Dante, Avellaneda 152) y Tandil (ARIT, Pinto 46).