La investigación por la venta de drogas en el barrio Etchepare sumó una nueva detenida. Se trata de una mujer de 55 años, conocida como “La Reina” y señalada como la jefa de la organización, quien fue capturada tras una serie de allanamientos ordenados en el marco de la causa.

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La fiscal Florencia Salas, designada para intervenir en el expediente, confirmó que la mujer prestó declaración y rechazó las acusaciones. “Dijo que no tenía nada que ver con los hechos que se le atribuyen, que se encarga de cuidar a sus hijos y a sus nietos, pero que no tiene ninguna vinculación con los delitos que estamos investigando”, explicó a El Marplatense.

Sin embargo, la investigación continuará con el análisis de los teléfonos secuestrados y nuevas medidas judiciales. “Tenemos un montón de pruebas para analizar, teléfonos y medidas que llevar adelante”, señaló Salas.

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La fiscal también se refirió a otro de los detenidos durante los últimos procedimientos: un joven de 19 años que, al igual que “La Reina”, negó su participación en la organización. El imputado sostuvo que no vivía en el barrio Las Torres y que su documento estaba registrado en ese domicilio porque se lo había prestado a un amigo.

Salas cuestionó esa versión y explicó que la Justicia cuenta con distintas pruebas que ubican al joven en ese lugar. Entre ellas, mencionó la constatación previa del domicilio y un procedimiento de hace tres meses, cuando su propio padre había señalado que residía allí. En ese allanamiento, además, se encontraron armas y drogas.

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“Tenemos acreditado no solo en la causa que vivía en Las Torres, sino que tres meses antes también había dicho el padre que vivía ahí», sostuvo la fiscal, quien agregó que la prueba reunida contra ambos detenidos es «contundente”.

Por otra parte, Salas confirmó que los 13 imputados detenidos en una etapa anterior de la investigación continúan privados de su libertad, luego de que se rechazaran sus pedidos de excarcelación. La causa sigue adelante con el análisis de las evidencias y las medidas pendientes.