Mar del Plata se prepara para recibir una nueva edición del Medio Maratón, que este año alcanzó un récord de 13.000 inscriptos, una cifra que refleja la convocatoria de uno de los principales acontecimientos deportivos de la ciudad. La competencia se desarrollará el próximo domingo 8 de noviembre, a partir de las 7, con la participación de atletas provenientes de distintos puntos del país.

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La jornada tendrá como escenario principal Playa Grande, donde estará ubicado el punto de largada y llegada, específicamente en la intersección de la calle Guardavidas Guillermo Volpe y Primera Junta.

La prueba central será el tradicional recorrido de 21 kilómetros, que permitirá a los participantes atravesar algunos de los paisajes más representativos de la costa marplatense. Además, se ofrecerán dos distancias alternativas de 10 y 5 kilómetros, destinadas a corredores que prefieran desafíos más cortos.

Con los cupos de inscripción completamente agotados, la edición 2026 marcará un nuevo récord de convocatoria, consolidando a Mar del Plata como uno de los destinos elegidos para la realización de competencias deportivas multitudinarias.

La organización también confirmó que la entrega de kits para los participantes se realizará en el Hotel NH Provincial, ubicado en avenida Patricio Peralta Ramos 2502, específicamente en el Salón Colón.

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El retiro estará habilitado el viernes 6 de noviembre, de 10 a 19, y continuará el sábado 7, de 10 a 17, para que los corredores puedan completar los trámites previos a la competencia.

El evento volverá a reunir a deportistas profesionales y aficionados en una jornada que combinará actividad física, turismo y los tradicionales paisajes del frente marítimo.

Con una participación histórica y tres modalidades de competencia, Mar del Plata se prepara para vivir una de las jornadas deportivas más convocantes del año, con miles de corredores recorriendo sus calles y la costa atlántica.

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