Continúan las tareas de reacondicionamiento y puesta en valor del Paseo Dávila, uno de los sectores más transitados del frente costero de Mar del Plata. Las intervenciones se desarrollan principalmente en el Paseo de las Américas, con el objetivo de recuperar la infraestructura deteriorada, mejorar la circulación peatonal y reforzar las condiciones de seguridad.

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Actualmente, los trabajos se concentran en la finalización del reemplazo de cupertinas en dirección al muelle de los pescadores, luego de completarse la construcción de una nueva rampa de acceso que facilita el desplazamiento hacia el tradicional punto fotográfico donde se encuentra el cartel de Mar del Plata.

Las mejoras también comprenden la instalación de cestos de residuos, ampliación de canteros, reposición de césped, trabajos de pintura y limpieza general, con el propósito de renovar la imagen del paseo y optimizar su mantenimiento.

En cuanto a la infraestructura peatonal, se realizaron tareas de reposición de baldosas, retiro de lajas deterioradas y construcción de nuevas veredas de hormigón. Además, se reconstruyó el piso de uno de los balcones que presentaba daños y se avanzó con la adecuación de las barandas.

En los sectores donde las estructuras originales habían sufrido un mayor deterioro, se llevó adelante un rediseño del corredor costero, mediante la colocación de postes de madera dura, caños galvanizados y drizas con tensores, materiales seleccionados para ofrecer mayor resistencia frente a las condiciones climáticas.

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En otros tramos se instalaron nuevos cilindros y elementos de protección, respetando el diseño existente para mantener la continuidad estética del recorrido. También se concretaron reparaciones en los bancos de hormigón ubicados a lo largo del paseo.

A estas intervenciones programadas se sumaron trabajos de emergencia por los daños ocasionados por la ciclogénesis que afectó a Mar del Plata y provocó importantes deterioros en distintos puntos de la costanera.

De esta manera, las obras buscan recuperar uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad, utilizado diariamente por vecinos y turistas para caminar, disfrutar del paisaje y recorrer el frente marítimo.

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